Úzkosťou až k bolesti chrbta. Správne dýchanie pomôže uľaviť

Úzkosťou a depresiou trpí dnes veľa osôb, oveľa viac žien než mužov. Depresia je podľa WHO najrozšírenejším duševným ochorením na svete.

Okrem typických prejavov, ako je pokles nálady či strata radosti zo života, ovplyvňuje depresia negatívne aj naše dýchanie, čo môže následne viesť k bolestiam chrbta alebo aj nespavosti.

Ako zlá psychika ovplyvňuje dýchanie?

Ľudia trpiaci úzkosťou často praktizujú plytké, rýchle a povrchnejšie dýchanie, čo sa nazýva hyperventilácia. Toto dýchanie môže nielen zvýšiť úroveň úzkosti, ale spôsobiť aj nežiaduce fyzické prejavy, ako sú závraty, zášklby alebo pocit nedostatku vzduchu.

Zlým dýchaním až k bolestiam

Plytkým dýchaním len do hornej polovice hrudníka si veľmi škodíme aj fyzicky. Nevedomky si pritom pomáhame ramenami. To preťažuje svaly krku a brušná dutina nemôže relaxovať. Okrem toho, že to môže spôsobiť útlak vnútorných orgánov, bývajú výsledkom takéhoto spôsobu dýchania bolesti chrbtice.

A tak okrem toho, že majú ženy hromadu starostí a povinností, neraz sa musia vyrovnať aj s bolesťou. Hlavy, šije, chrbta…

„Bolesť chrbtice, ale všeobecne akákoľvek bolesť negatívne vplýva na spánok, náladu aj pracovný výkon, čo výrazne znižuje celkovú kvalitu života,“ potvrdil neurológ doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

V akútnom štádiu, keď dominuje silnejšia bolesť, je podľa neho nevyhnutný prísny pokojový režim, vhodne doplnený liekmi proti bolesti či svalovým kŕčom. „Ešte vhodnejší ako tabletka je lokálny krém, napríklad s obsahom látky aceklofenak, ktorý nezaťaží tráviaci trakt ani pečeň a zároveň uľaví od bolesti. Po odznení akútneho štádia treba začať s cielenou rehabilitáciou na spevnenie chrbtice,“ odporúča neurológ.

„Stres môže mať negatívny vplyv na zdravie a môže mať priamy súvis so vznikom bolesti chrbta. Pri stresových situáciách sa zvyšuje napätie svalov chrbta a práve dlhodobé napätie môže viesť k bolestivým stavom, alebo kŕčom. Keď sme pod stresom, máme tendenciu zaujať nesprávne držanie tela – typické sú zdvihnuté ramená spolu s horným typom dýchania, pri ktorom dochádza k preťaženiu krčnej chrbtice,“ objasňuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut z kliniky Levita. „Pri bolestiach chrbta využívame rôzne typy cvičení, najčastejšie ide o kombináciu posilnenia oslabených a uvoľňovania skrátených, napätých svalov. Vhodné sú mäkké a mobilizačné techniky, ktoré zlepšia pohyblivosť a funkciu kĺbov a svalov. Rovnako využívame aj elektroterapiu, magnetoterapiu, laseroterapiu, termoterapiu alebo vodoliečbu“, dodáva fyzioterapeut.

Naučte sa správne dýchať

Stresové hormóny zásadným spôsobom ovplyvňujú kardiovaskulárny systém aj spôsob, akým do seba nasávame vzduch a ako vydychujeme oxid uhličitý.

Ako vyzerá správne dýchanie? Je to dýchanie až do bránice, pričom vzduch by mal prúdiť z nosa či úst cez hrudník až dole do brucha. Existuje niekoľko dýchacích terapeutických techník, ktoré sa používajú na zlepšenie kvality dýchania a podporu duševného a fyzického zdravia. Napríklad hlboké dýchanie, pomalé dýchanie, diafragmatické dýchanie a meditácia sú techniky, ktoré môžu pomôcť uvoľniť napätie, znížiť úzkosť a zlepšiť náladu.

Uvoľňujúce dýchacie techniky

Hlboké dýchanie do bránice



Táto technika sa zameriava na dýchanie s plným využitím pľúc a bránice. Spočíva v pomalom a hlbokom nádychu cez nos, pri ktorom sa bránica spustí dolu, a v pomalom výdychu cez ústa. Hlboké dýchanie pomáha uvoľniť napätie, zvýšiť prívod kyslíka do tela a upokojiť nervový systém.

Diafragmatické dýchanie do brucha

Spočíva v pomalom nádychu cez nos, pri ktorom sa bránica posúva nadol a brucho sa rozširuje, a v pomalom výdychu cez ústa, pri ktorom sa bránica zdvíha a brucho sa sťahuje.

Sústredené dýchanie

Toto cvičenie kladie dôraz na vedomú pozornosť na proces dýchania. Spočíva v sústredení sa na vstup a výstup vzduchu, na pohyb bránice a na pocit dychu, ako prechádza cez nos alebo ústa. Sústredené dýchanie pomáha upokojiť myseľ a zlepšiť koncentráciu. Je vhodné aj pred spaním, pomáha pri problémoch so zaspávaním.

4-7-8 dýchanie

Technika je založená na vzorci dýchania. Spočíva v pomalom nádychu cez nos v trvaní 4 sekúnd, zadržaní dychu na 7 sekúnd a pomalom výdychu cez ústa 8 sekúnd. Tento rytmus dýchania sa opakuje niekoľkokrát. 4-7-8 dýchanie sa často používa na zmiernenie stresu, úzkosti a podporu relaxácie.