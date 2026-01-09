Úhrady za ambulantné a zubné pohotovosti sa zvýšia, cieľom je pokryť rastúce výdavky zdravotníkov

Novela počíta so zvýšením maximálnych aj pevných úhrad.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lekár, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Vláda schválila návrh Ministerstva zdravotníctva, ktorý zvyšuje úhrady za ambulantnú pohotovostnú službu. Novela upravuje výšku platieb z verejného zdravotného poistenia pre pohotovosti všeobecných lekárov aj ambulancie poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť. Do platnosti vstúpi 15. januára 2026.

Zmeny sa týkajú nariadenia vlády, ktoré stanovuje výšku a výpočet úhrad pre tieto typy ambulancií. Ministerstvo predložilo návrh ako iniciatívny podľa zákona o zdravotných poisťovniach, keďže cieľom úpravy je zabezpečiť primerané financovanie ambulancií v čase, keď rastú mzdové náklady zdravotníckeho personálu.

Novela počíta so zvýšením maximálnych aj pevných úhrad, ktoré poisťovne preplácajú ambulanciám zabezpečujúcim neodkladnú zdravotnú starostlivosť v čase mimo bežných ordinačných hodín. Tieto platby majú pokryť ekonomicky oprávnené náklady a pomôcť ambulanciám udržať služby v požadovanej kvalite.

Podľa Ministerstva zdravotníctva je cieľom opatrenia udržať fungovanie pohotovostných služieb, podporiť stabilitu systému a spravodlivo ohodnotiť zdravotníkov, ktorí slúžia večer, cez víkendy a sviatky.

Firmy a inštitúcie: MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Okruhy tém: ambulantná pohotovostná služba Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Úhrady Verejné zdravotné poistenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk