Úhrady za ambulantné a zubné pohotovosti sa zvýšia, cieľom je pokryť rastúce výdavky zdravotníkov

Vláda schválila návrh Ministerstva zdravotníctva, ktorý zvyšuje úhrady za ambulantnú pohotovostnú službu. Novela upravuje výšku platieb z verejného zdravotného poistenia pre pohotovosti všeobecných lekárov aj ambulancie poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť. Do platnosti vstúpi 15. januára 2026.
Zmeny sa týkajú nariadenia vlády, ktoré stanovuje výšku a výpočet úhrad pre tieto typy ambulancií. Ministerstvo predložilo návrh ako iniciatívny podľa zákona o zdravotných poisťovniach, keďže cieľom úpravy je zabezpečiť primerané financovanie ambulancií v čase, keď rastú mzdové náklady zdravotníckeho personálu.
Vláda splnila ďalšiu požiadavku LOZ, zvýšia sa úhrady za zubno-lekársku a ambulantnú pohotovostnú službu
Novela počíta so zvýšením maximálnych aj pevných úhrad, ktoré poisťovne preplácajú ambulanciám zabezpečujúcim neodkladnú zdravotnú starostlivosť v čase mimo bežných ordinačných hodín. Tieto platby majú pokryť ekonomicky oprávnené náklady a pomôcť ambulanciám udržať služby v požadovanej kvalite.
Podľa Ministerstva zdravotníctva je cieľom opatrenia udržať fungovanie pohotovostných služieb, podporiť stabilitu systému a spravodlivo ohodnotiť zdravotníkov, ktorí slúžia večer, cez víkendy a sviatky.