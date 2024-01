Tretia najväčšia štátna nemocnica je pre dlhy v exekúcii, o žalobe na Slovensko rozhodne Európsky súdny dvor

Tretia najväčšia štátna nemocnica – Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov – je pre dlhy v exekúcii. Informuje o tom Denník N, ktorému to potvrdilo ministerstvo zdravotníctva aj prešovská nemocnica. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že exekúcia môže ohroziť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Tretia najväčšia štátna nemocnica je pre dlhy v exekúcii, o žalobe pre štátne nemocnice rozhodne Európsky súdny dvor

Proces môže obmedziť chod nemocnice

Exekútor jej môže zablokovať účty, nemocnica ho bude musieť žiadať o uvoľnenie každej potrebnej platby, pričom ten rozhodne, či daný výdavok súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. „Tento proces môže výrazne obmedziť chod nemocnice a zároveň ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí ministerstvo.

Nemocnice by sa podľa zákona nemali dostávať do exekúcií, chráni ich pred tým zákon. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko) ešte koncom roka 2020 presadil novelu, ktorou sa majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vylúčil z exekúcií. O tom, že prešovská nemocnica sa napriek tomu dostane do exekúcie, rozhodli súdy.

Dôvodom sú dlhy nemocnice voči dodávateľom. Aktuálny dlh nemocnice po lehote splatnosti je viac ako 76 miliónov eur a tvoril sa dlhodobo. Nemocnica sa sama s dlhmi vyrovnať nevie, lebo platby od poisťovní podľa nemocnice nie sú také vysoké, aby vedela zaplatiť dodávateľom. Prešovská nemocnica bola v poslednom kole oddlžovania, ale tvrdí, že nie všetci veritelia sa prihlásili.

„Teda dlhy nemocnici stále ostali,“ povedala hovorkyňa Martina Pavliková pre Denník N. Zriaďovateľom prešovskej nemocnice, ktorá má cez 1 200 lôžok a 2 700 zamestnancov, je ministerstvo zdravotníctva. Len nedávno ministerka Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v nemocnici vymenila vedenie a dosadila tam nového riaditeľa Juraja Smatanu.

Nemocnica sa voči exekúcií bráni

„Fakultná nemocnica Prešov sa bezprostredne po tom, čo sa dozvedela, že jej majetok by mal byť postihnutý exekúciou, začala brániť námietkou,“ reaguje nemocnica.

Cieľom malo byť, aby z exekúcie vylúčili majetok, lebo slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súd však exekúciu povolil. Exekučné konanie má na starosti Okresný súd v Banskej Bystrici. Keďže podali námietky, rozhodol Krajský súd v Prešove. Rozhodnutie je právoplatné.

Nemocnica využila mimoriadny opravný prostriedok a podala voči rozhodnutiu Krajského súdu v Prešove dovolanie na Najvyšší súd SR s návrhom na odklad vykonateľnosti. „O dovolaní ani o odklade vykonateľnosti rozhodnutia doposiaľ nebolo rozhodnuté,“ dodala nemocnica.

Slovenské štátne nemocnice majú s dlhmi dlhodobé a veľké problémy. Štát už v niekoľkých kolách nemocniciam zaplatil dlhy, ale aj napriek tomu majú stále nezaplatené faktúry.

Štátne nemocnice neplatia svoje dlhy načas

Európska komisia podala na Slovensko žalobu ešte v apríli. Dôvodom je, že štátne nemocnice neplatia svoje dlhy načas – teda najviac do 60 dní a tento stav pokračuje, píše denník.

„V súčasnosti je konanie v štádiu rozhodovania o žalobe,“ tvrdí ministerstvo. O žalobe bude rozhodovať Európsky súdny dvor. Ak by rozhodol v neprospech Slovenska, musel by štát odstrániť dané porušenie. O tom, aká bude pokuta, rozhodne až súd.

„Európska komisia môže po ukončení tohto konania o porušovaní smernice podať ďalšiu žalobu, ktorou už navrhne, aby Súdny dvor EÚ uložil Slovensku konkrétne finančné sankcie,“ tvrdí ministerstvo.

„Pokiaľ ide o Slovensko, Komisia sa obracia na súdny dvor z dôvodu výrazných oneskorení verejných nemocníc s platbami ich dodávateľom,“ potvrdila Komisia s tým, že ide o situáciu z roku 2017. Odvtedy však neplnenie faktúr načas v slovenských nemocniciach pokračuje. O tom, akú vysokú pokutu môže Slovensko dostať, nechcela Komisia hovoriť, je to podľa nich predčasné.

Najnovšie údaje o dlhu univerzitných a fakultných nemocníc sú z konca októbra minulého roku. Celkový dlh bol 666 miliónov eur, ide o sumu po lehote splatnosti. Najviac zadlžená je najväčšia – Univerzitná nemocnica Bratislava s dlhom 207 miliónov eur.

Nasleduje Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice so 114 a Univerzitná nemocnica Martin s 87 miliónmi. Nemocnice neplatia Sociálnej poisťovni, ale ani dodávateľom služieb či tovarov.