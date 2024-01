Poplatky v zdravotníctve by podľa poisťovne Dôvera nemali byť tabu, od Ficovej vlády má aj ďalšie očakávania

Zdravotná poisťovňa Dôvera očakáva v tomto roku vyššiu stabilitu vo financovaní zdravotníctva. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky, je potrebných veľmi veľa zmien. Pre dobro pacientov, aj celého zdravotníckeho systému sa podľa neho musí odtabuizovať téma poplatkov v zdravotníctve.

„Je potrebné vyriešiť zadlženosť nemocníc, no nielen naliatím ďalších peňazí. Musíme sa venovať aj ceste pacienta v zdravotníckom systéme,“ povedal.

Pridaná hodnota pre pacientov

Za peniaze, ktoré do zdravotníctva investujeme, musíme podľa Štepianskeho požadovať aj primerané výsledky. „Každá zvýšená platba by sa mala pretaviť do pridanej hodnoty pre pacienta či poistenca,“ zdôraznil.