Suchý február pozýva Slovákov na mesačnú pauzu od alkoholu, menej pitia sa pozitívne prejaví vo všetkých oblastiach

Iniciatíva Suchý február už po 14. raz pozýva verejnosť na dobrovoľnú mesačnú abstinenciu od alkoholu či iných návykov. Cieľom Česko-slovenskej iniciatívy je otvoriť širšiu spoločenskú diskusiu o vedomom vzťahu k alkoholu, prevencii, životnom štýle, fyzickom zdraví a duševnej pohode. Bez moralizovania a zákazov.
Výzva prináša množstvo benefitov
„Suchý február je výborným motivačným a aktivačným momentom, ktorý ľuďom umožňuje zamyslieť sa nad svojím životným štýlom a konzumáciou alkoholu. Zároveň si tak môžu sami otestovať, či sú schopní tento mesiac vydržať. Výzva so sebou prináša množstvo benefitov a po jej absolvovaní ľudia často zistia, že sa im bez alkoholu zvýšila nielen psychická pohoda a spokojnosť, ale napríklad aj výkonnosť v práci či kvalita medziľudských vzťahov,“ hovorí hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) BratislavaMUDr. Ľubomír Okruhlica.
Suchý február je výzva pre každého, kto chce na čas prehodnotiť svoj vzťah k alkoholu, bez ohľadu na to, či pije denne, len cez víkend alebo príležitostne. Na Slovensku pritom nejde o okrajovú tému. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo v roku 2024 v súvislosti s alkoholom hospitalizovaných takmer 14-tisíc ľudí, pričom 17 % z nich malo diagnózu alkoholovej cirhózy pečene. Tieto čísla podľa iniciatívy poukazujú na to, že hoci sa alkohol v spoločnosti často vníma ako bežná súčasť oddychu či osláv, jeho zdravotné dopady zostávajú významné.
Dostupné dáta však zároveň naznačujú aj pozitívny posun. Hoci takmer 14-tisíc hospitalizácií zostáva vysokým číslom, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o pokles. Rovnako klesol aj počet vyšetrení v psychiatrických ambulanciách súvisiacich s alkoholom z takmer 30-tisíc v roku 2023 na približne 27-tisíc v roku 2024.
Postupný pokles alkoholu
Podobný trend zaznamenávajú aj ďalšie krajiny Európskej únie, kde dlhodobo dochádza k postupnému poklesu spotreby alkoholu, najmä medzi mladšími vekovými skupinami. Odborníci však upozorňujú, že za týmto trendom môže byť aj zmena správania spoločnosti, mladí ľudia si nachádzajú nové formy úniku z reality a alkohol tak často nahrádzajú inými závislosťami.
Suchý február chce ponúknuť nenásilnú príležitosť na zmenu, ktorá má ľuďom ukázať, že aj dočasná pauza môže byť jednou z možností, ako vedomejšie s týmito zlozvykmi pracovať. Zároveň má slúžiť najmä ako podnet na inšpiráciu, motiváciu či zamyslenie. Súčasťou tohto ročníka je aj nová interaktívna webová stránka www.suchyfebruar.sk, ktorá účastníkov prevedie výzvou deň po dni a ponúkne im praktické odporúčania a témy. Od tipov na kvalitnejší spánok, cez využitie voľného času, až po zdravotné a finančné benefity mesačnej pauzy. Web vychádza zo skúseností a postrehov účastníkov predchádzajúcich ročníkov.
Dobrovoľná mesačná abstinencia môže byť praktickým spôsobom, ako si uvedomiť, akú rolu má alkohol v našom každodennom živote a či pre nás alkohol nepredstavuje už vážnejší problém.
„Existujú na to dva hlavné ukazovatele. Prvým z nich je, ak človek počas úvodných dní pocíti abstinenčné príznaky – nutkavý pocit napiť sa, potenie, problémy so spánkom alebo nervozitu. Tieto príznaky po niekoľkých dňoch ustúpia, avšak už ich prítomnosť naznačuje, že organizmus má s alkoholom problém. Druhým ukazovateľom je, že aj napriek tomu, že abstinenčné príznaky po niekoľkých dňoch ustúpia, človek nie je schopný výzvu dokončiť a nedokáže kontrolovať chuť napiť sa. To je jasným signálom, že ak tento problém nezvládne ďalej riešiť sám, mal by vyhľadať odbornú pomoc. Potrebné je pripomenúť aj to, že alkohol je toxická látka a vo všeobecnosti je škodlivý v akýchkoľvek množstvách.“
Pokojnejšie a vyrovnanejšie pocity
Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Košice MUDr. Boris Bodnár tiež vyzdvihuje, čo môže priniesť dočasné obmedzenie alkoholu. „Konzum alkoholu spôsobuje okrem iného aj zmeny v afektivite, ktoré po jeho vysadení nebývajú a jednotlivec sa cíti pokojnejšie a vyrovnanejšie. Abstinencia pritom môže mať pozitívne dopady aj na ďalšie oblasti – napríklad na pamäť či sexuálny život,“ zdôrazňuje s tým, že „hoci často počúvame vetu ,alkohol mi nechýba´, práve pri takejto kampani si človek naozaj uvedomí, koľko sebazaprenia ho stojí odolať nutkaniu ho užiť.“
Tohtoročná kampaň sa zamerala na štyri hodnoty, ktoré účastníci výzvy najčastejšie opisujú ako jej najväčšie prínosy. Sú nimi čas, láska, spánok a peniaze. Základné posolstvo je jednoduché, menej alkoholu môže znamenať viac energie a času, kvalitnejší spánok, lepšie vzťahy aj úsporu peňazí.
„Zmysluplne využitý čas je jedným z najväčších prínosov Suchého februára. Keď nepijete, môžete si napríklad v piatok zájsť s kamarátmi do krčmy a v sobotu už posielať fotky z hor, ako popisujú sami účastníci iniciatívy,“ hovorí spoluzakladateľ kampane Petr Freimann.
Freimann taktiež pripomína, že alkohol sa môže výrazne podpisovať aj na kvalite oddychu. „Napriek tomu, že alkohol môže uľahčiť rýchle zaspávanie, zároveň narušuje spánkové fázy, ktoré sú zodpovedné za jeho regeneračnú funkciu. Výsledkom je spánok, ktorý môže pôsobiť dostačujúci z hľadiska dĺžky, ale v skutočnosti je menej kvalitný a viac fragmentovaný. Vysadenie alkoholu, už na dobu niekoľko týždňov až jedného mesiaca, umožňuje týmto procesom postupný návrat k prirodzeným rytmom.“ Prestávka od alkoholu okrem iného znamená aj zásadnú finančnú úsporu, ktorú mnohí účastníci vnímajú už po niekoľkých týždňoch.
Dopady alkoholu sa premietajú aj do okolia
Iniciatíva zároveň upozorňuje, že dopady alkoholu často presahujú jednotlivca a premietajú sa aj do rodín, vzťahov a širšieho okolia. „O alkohole je známe, že okrem negatívnych dopadov pre samotných užívateľov spôsobuje škody aj v ich okolí – v rodine, susedstve, v celej spoločnosti. Narušené a nefunkčné vzťahy s blízkymi sú veľmi častým nehmotným dopadom nadmernej konzumácie alkoholu. Na druhú stranu, vzťahy sú tiež často hlavným faktorom, ktorý je motorom pozitívnych zmien smerom k vyššej kontrole nad užívaním alkoholu alebo abstinencii,“ hovorí jeden z organizátorov kampane doc. MUDr. Viktor Mravčík.
Jedným z hlavných posolstiev kampane je aj to, že spoločenský život bez alkoholu nemusí znamenať obmedzenie. „Zábava a stretnutie s ľuďmi môžu byť aj bez alkoholu spontánne a zaujímavé,“ hovorí doktor Bodnár s tým že v spoločnosti je často vnímané pitie ako niečo automatické, hoci prirodzenou voľbou môže byť aj abstinencia.
„Normou býva konzum alkoholu, ale opak je pravdou, že abstinencia je tou prirodzenou cestou. Na Slovensku musí človek, ktorý alkohol neužíva, vysvetľovať, prečo to tak u neho je, pritom práve toto je samozrejmosť,“ uzavrel Bodnár. Podľa organizátorov Suchý február neodrádza od spoločenského života, ale naopak ukazuje, že je úplne v poriadku vybrať si v podniku nealkoholický nápoj a užiť si spoločný čas aj na triezvo.
V prípade pocitu, že alkohol, alebo iné návyky, začínajú negatívne ovplyvňovať váš každodenný život, odporúča iniciatíva obrátiť sa na informačnú a poradenskú linku Centier pre liečbu drogových závislostí.