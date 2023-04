Sme rodina navrhuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotínu, môžu predstavovať vstupnú bránu k fajčeniu

Od začiatku septembra tohto roka by sa mali regulovať aj elektronické cigarety bez nikotínu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie Sme rodina Zuzana Šebová, Monika Péter a Miloš Svrček. Poslanci by sa týmto návrhom mali zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

Regulácia pre cigarety bez nikotínu

Zákon v súčasnosti definuje a následne reguluje iba elektronické cigarety obsahujúce nikotín. Európska legislatíva ale umožňuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotínu.

„Potreba regulácie je spôsobená hlavne tým, že ich tvar a užívanie je identické s elektronickými cigaretami s nikotínom a môžu predstavovať vstupnú bránu až k fajčeniu,“ uviedli poslanci.

Kontrola je komplikovaná

Zároveň je podľa podľa poslancov veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín. Súčasný stav, kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov, nie je želateľným stavom.

„Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy, ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti výrobkov a na základe tejto škodlivosti prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia,“ dodali poslanci za hnutie Sme rodina.