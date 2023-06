Slovenské páry bojujú s neplodnosťou, bez pomoci medicíny nedokáže počať dieťa až 20 percent z nich

Každý šiesty človek na svete má skúsenosť s neplodnosťou. 70 percent Slovákov pozná vo svojom okolí pár, ktorý má problém s otehotnením a dieťa bez pomoci medicíny nedokáže počať 15 až 20 percent párov.

Vyplýva to z najnovších dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Príčinou by mohol byť aj fakt, že založenie rodiny páry odkladajú na neskôr.

Priemerný vek prvorodičiek

Podľa sociologičky a výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvie Porubänovej je v súčasnosti na Slovensku priemerný vek prvorodičiek 30 a viac rokov.

Dodala, že ešte pred niekoľkými desaťročiami sa typickej dvojdetnej rodine narodili obe deti pred matkinou tridsiatkou.

„České aj slovenské štatistiky sa zhodujú v tom, že od roku 1993 sa priemerný vek žien pri pôrode zvýšil z 25 na 30 a viac rokov. Podľa ukazovateľov demografického vývoja sa kontinuálne predlžuje ľudský vek, slovenská populácia nezvratne starne. Okrem toho aj v dôsledku dlhodobého klesania pôrodnosti sa tak zároveň znižuje podiel detskej populácie,“ vysvetlila Porubänová.

Počet detí klesá

Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku v roku 2018 narodilo takmer 58-tisíc detí, v roku 2021 však počet klesol na takmer 57-tisíc detí.

Z pohľadu vekových skupín boli v roku 2021 najpočetnejšie pôrody 30 až 34-ročných rodičiek, pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja.

V súčasnosti nie je výnimočné, že žena rodí prvýkrát po 35. roku života, pritom ideálny čas na založenie si rodiny je práve okolo 25. roku života človeka.

Mladí si myslia, že majú čas

Keď pár nedokáže počať dieťa napriek pravidelnému a nechránenému pohlavnému styku po dobu najmenej jedného roka, môžeme podľa lekárov hovoriť už o neplodnosti.

„V praxi sa stretávame s tým, že mladí ľudia majú len málo informácií o prirodzenej plodnosti a myslia si, že majú čas. Faktom však je, že s vekom výrazne klesá plodnosť u žien a počet spermií u mužov. Vek je u žien navyše najvýraznejším faktorom pre neplodnosť. Po 35. roku života plodnosť rapídne klesá a okolo 40. až 45. roku života sa blíži k nule,“ upozornil medicínsky riaditeľ Reprofit Slovensko Tomáš Bagócsi.

Najlepšie podmienky na otehotnenie

Podľa niektorých výskumov sa až 90 percent vajíčok u žien vyčerpá do 35. roku života ženy. Podľa vedúceho lekára Reprofit Martin Stanislava Tomáša má telo najlepšie podmienky na otehotnenie medzi 20. až 28. rokom života.

„Okolo 24. roku života ženy je počet vajíčok najväčší a najvhodnejší k oplodneniu. Jednou z možností, ako si svoje zdravé vajíčka zabezpečiť aj do budúcnosti, je ich zmrazenie, tzv. social freezing,“ dodal Tomáš.

Kedy sa poradiť s lekárom?

Vedúca lekárka Reprofit Bratislava Michaela Grossová radí, že pokiaľ sa pár snaží počať už viac ako dvanásť mesiacov, no bez úspechu, je na čase poradiť sa s lekárom.

„U mužov sa odporúča podstúpiť urologické vyšetrenie a vyšetriť spermiogram. Ženám sa robí hormonálny profil menštruačného cyklu, kontroluje sa stav vaječníkov a vajcovodov a sleduje sa schopnosť sliznice maternice uchytiť oplodnené vajíčko,“ tvrdí Grossová.

Zároveň informovala, že do 35 rokov vedia cez umelé oplodnenie pomôcť 30 až 40 percentám žien, avšak vo veku okolo 42 rokov je to už len desať percent žien.

Chýba tiež motivácia

Sociologička Porubänová tvrdí, že pre súčasnú generáciu mladých ľudí je pre odhodlanie k rodičovstvu zásadná ich partnerská situácia, osobná motivácia a presvedčenie.

„Podpora zo strany štátu a zamestnávateľov, či už ide o peňažné príspevky a benefity, alebo konkrétne a originálne opatrenia na zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života – vrátane finančnej a lokálnej dostupnosti predškolských zariadení – zohrávajú skôr sekundárnu úlohu. V každom prípade však spomínané opatrenia môžu motivovať mladých ľudí mať deti skôr a viac než jedno či dve,“ uviedla Porubänová.