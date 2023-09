Slováci navštevujú špecialistov príliš často, upozornilo KDH a predstavilo program na zlepšenie zdravotníctva (video)

V počte návštev špecializovaných ambulancií patria Slováci na čelo krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na tlačovej besede Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na to upozornila expertka strany na špecializovanú ambulantnú starostlivosť a župná poslankyňa Andrea Baníková.

Motivácia všeobecných lekárov

Podľa nej to potom vedie k tomu, že sú lekári preťažení. KDH chce preto motivovať všeobecných lekárov, aby využívali svoje kompetencie a „manažovali pacientov potiaľ, pokiaľ im to dovolia ich možnosti„. Všeobecní lekári by podľa nej mali posielať pacientov k špecialistom len s vážnymi diagnózami.

Podľa Baníkovej by sa tiež mala zvýšiť dostupnosť lekárov pre ľudí.

„Mali by sme mať definovanú verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby lekár bol tam, kde ho potrebujeme,“ povedala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Elektronizácia zdravotníctva

Keďže ambulantný sektor majú na starosti vyššie územné celky, podľa expertky KDH je potrebné posilniť ich kompetencie.

„Dáme im väčšie právomoci vo vyjednávaní s poisťovňami pri zazmluvňovaní ambulancií tam, kde ich potrebujú,“ uviedla.

Ďalším z opatrení KDH je elektronizácia zdravotníctva. Upozorňuje na to, že treba dokončiť projekt eZdravie, aby sme sa v zdravotníctve vyhli duplicitným vyšetreniam.

Protežovanie pacienta

Primár chirurgického oddelenia nemocnice v Bardejove Patrik Mihaľ predstavil opatrenia KDH v oblasti nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Poukázal na dlhé čakacie lehoty na plánované operácie.

„Negatívnym javom je protežovanie pacienta, či už nejakým ekonomickým spôsobom alebo jeho sociálnym statusom,“ upozornil.

Do poradovníkov na plánované operácie chce KDH zaviesť spravodlivosť, solidaritu a transparentnosť. Žiada, aby v systéme bola regulácia a kontrola. Ďalším krokom je zavedenie transparentných poplatkov, ktoré pacienti platia a „očistenie systému od skrytých poplatkov„.