Slnečné škvrny: Nielen problém zimy a veku. Ako ich odstrániť?

Skôr či neskôr, u mnohých sa objavia ako nepríjemný signál starnutia. Pigmentové, či inak slnečné škvrny, však bývajú aj sprievodným javom zvýšenej záťaže pokožky, rôznych zdravotných stavov, užívania liekov či jednoducho genetickej náchylnosti.

Spozorujete ich ako tmavšie fľaky spôsobené nadprodukciou melanínu – kožného pigmentu. Ten funguje ako prirodzená ochrana kože pred škodlivým UV žiarením, no výsledný efekt v zrkadle veru nepoteší – machuľky si najčastejšie nájdete na tvári, dekolte, rukách či iných odhalených oblastiach tela.

„Podľa štatistík viac ako 90 % ľudí so svetlou pleťou nad 50 rokov trpí týmto problémom, pričom pigmentové škvrny môžu mať rôzne spúšťače a stupne intenzity. Primárnou príčinou ich výskytu je nadmerná expozícia slnku bez adekvátnej ochrany, ako sú opaľovacie krémy. UV žiarenie kožné bunky poškodí a vyvoláva hyperpigmentáciu,“ vysvetľuje Gabriela Glombová, biochemička pre Skeeneffect. Ako sa ich ale zbaviť, a to osobitne v prípade, ak sa s obľubou vracajú?

Od slnka po mikrobióm

Podstatné je porozumieť, prečo sa objavujú. Spoločným menovateľom všetkých príčin hyperpigmentácie je teda príliš činný melanín. Starecké škvrny, podmienené vekom, sú odrazom toho, že počet melanocytov – pigmentových buniek rokmi klesá, no sú o to aktívnejšie. Navyše sa aj celkový vzhľad pleti zhoršuje vplyvom voľných radikálov a poklesu produkcie elastínu a kolagénu. Okrem slnenia sa a starnutia k nadbytočnej tvorbe môžu prispieť aj hormonálne zmeny v priebehu tehotenstva, užívania hormonálnej antikoncepcie či menopauzy. Ich dopadom je pokožka na slnko citlivejšia a melanocyty opäť pracujú viac, ako treba. Možno je vám známy pojem „tehotenská maska“, či odborne melasma, pri ktorých sa tmavé škvrnky rozmiestnia rovnomerne a pripomínajú pehy – najmä na lícach, chrbte nosa, čele, hornej pere či predlaktiach – to je presne ono. Inou situáciou – s podobným vizuálnym efektom – sú sfarbenia po poranení, traume či zápale. Bežne sa vyskytujú po akné ale aj kozmetických zákrokoch.

Menej známym rizikom, ktorý môže k fľakom na tvári prispieť, je nerovnováha mikrobiómu. Mikrobióm je súbor mikroorganizmov, ktorý máme okrem čriev či slizníc samozrejme aj na koži. „Zdravý kožný mikrobióm zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane pokožky a jej prirodzenej obranyschopnosti. Nové výskumy naznačujú, že jeho nerovnováha môže ovplyvniť zápalové procesy a oxidačný stres, čím nepriamo prispieva k vzniku hyperpigmentácie. Hoci je táto téma stále predmetom výskumu, predpokladá sa, že vyvážený mikrobióm pomáha pokožke lepšie odolávať vonkajším vplyvom, spomaľovať prejavy starnutia a minimalizovať podráždenie či zápaly,“ vysvetľuje Gabriela Glombová.

Ako ich riešiť?

Spôsobov, ako si s pigmentovými škvrnami poradiť, je niekoľko. Ak vás trápili alebo trápia, zrejme ste v prvom kole siahli po prípravku na lokálne ošetrenie. Ďalšou možnosťou sú už odbornejšie zákroky ako chemický peeling, kryochirurgia či laser. Dokonca laserová terapia, vykonaná odborne a šetrne, je jedným z najefektívnejších riešení v boji proti pigmentovým škvrnám, pričom netreba zabúdať, že súčasťou úspešného zákroku je pokožku následne dostatočne chrániť pred UV žiarením. Podstúpiť laserový zákrok má tiež svoje „ale“. Napríklad ľudia s citlivou pokožkou by ho mali zvážiť a uprednostniť šetrnejší a univerzálnejší postup. Aj biochemička upozorňuje, že zbaviť sa nepeknej „ozdoby“ dá aj inak.

„Aj po invazívnejších zákrokoch sa pigmentové škvrny môžu vracať, preto odporúčam zamerať sa na problém hĺbkovo. Vzhľad pokožky odráža jej vnútro a to aj v prípade pigmentových škvŕn. Starostlivosť o ne by mala byť dlhodobá a celistvá spočívajúca v sile klinicky overených bioaktívnych zložiek a to nielen zvonka povrchovým ošetrením, ale aj ich užívaním. Nestačí len krém, pokožke treba dodať aj výživu zvnútra, aby bola lepšie chránená a dokázala sa rýchlejšie regenerovať,“ objasňuje odborníčka. Ako by to malo vyzerať konkrétne a v praxi?

Skúste grapefruit a rozmarín

V prvom kroku stavte na naozaj kvalitnú pleťovú kozmetiku. Tú nájdete aj pod označením kozmeceutiká, čo je akási kombinácia klasickej kozmetiky a farmaceutík. „Kozmeceutiká vďaka aktívnym zložkám s medicínsky overeným účinkom prenikajú hlboko do pokožky a podporujú jej prirodzenú obnovu. Dermatologické štúdie ukázali, že bioaktívne látky používané pri ich výrobe sú účinnejšie a formuly silnejšie ako tie v bežnej kozmetike. Pri redukcii pigmentových škvŕn sa vo výskumoch preukázali pozitívne účinky zložiek, ako sú Nutroxsun a Ovoderm. Nutroxsun obsahuje výťažky zo stredomorského rozmarínu a grapefruitu, ktoré spoločne chránia pokožku zvnútra. Látky z rozmarínu a grapefruitu sa navzájom dopĺňajú, pomáhajú pleti lepšie odolávať slnečnému žiareniu a podporujú jej zdravý vzhľad. Táto kombinácia pomáha chrániť pokožku pred slnečným žiarením. Výskumy ukázali, že Nutroxsun zvyšuje odolnosť kože voči UVB a UVA lúčom, čím predlžuje čas na slnku bez rizika spálenia. Zároveň hydratuje pleť a zjednocuje jej tón,“ vysvetľuje odborníčka.

Vitamín C a kolagén

V druhom kroku v zmysle konceptu „beaty from within“ najlepší výsledok dosiahnete tak, že určité látky jednoducho zjete a umocníte tak regeneračné mechanizmy z opačného konca ich vzájomnou synergiou. So sklonom k pigmentovým škvrnám by ste mali dbať najmä na dostatok vitamínu C, ktorý pôsobí ako antioxidant a bráni voľným radikálom spôsobovať oxidačné poškodenie pokožky. Navyše je účinný aj v boji proti enzymatickým procesom, ktoré sú zodpovedné za tvorbu melanínu v pokožke. Dokáže tak cielene zosvetliť problematické miesta.

Jeho bohatým zdrojom sú šípky, petržlen, kapusta, paradajky, jahody, brokolica, listová zelenina či citrusové plody. Je však možné, že na vyriešenie pigmentových škvŕn ho budete potrebovať vo zvýšenej koncentrácii a v takej kombinácii, ktorá ešte lepšie usmerní jeho účinok.

„Nutraceutiká nie sú bežné výživové doplnky, ale akési super doplnky stravy, mosty medzi zdravou stravou a liečivami. Kolagén môže podporiť regeneráciu kože, ale v boji proti pigmentovým škvrnám sú dôležitejšie antioxidanty a inhibítory tyrozinázy (napr. vitamín C, niacínamid, arbutín),“ vymenúva biochemička, čo všetko nájsť v kvalitnom doplnku stravy, ktorým liečbu slnečných škvŕn podporíte. „Mnohí sa domnievajú, že slnečné svetlo tvorbu kolagénu podporuje,“ pokračuje biochemička zo Skeeneffect, „žiaľ, je to naopak, UV žiarenie ho rozkladá, čo vedie k vráskam a ochabovaniu pokožky. Kolagénové doplnky pomáhajú regenerácii kože. Na pigmentové škvrny sú účinnejšie látky, ktoré brzdia tvorbu melanínu, ako vitamín C, niacínamid, arbutín či kyselina azealová.“

Z minima maximum

Toto riešenie je teda komplexné a minimalistické zároveň. „Takéto produkty sú výsledkom inovatívnych prístupov a obsahujú prírodné aktívne látky s preukázateľnými účinkami na bunkovej úrovni, vyvinuté z patentovaných zložiek na základe vedeckých štúdií. Majú maximálny účinok s minimálnym zaťažením pokožky, lebo rešpektujú jej prirodzenú bariéru,“ hovorí odborníčka a dodáva, že s týmto prístupom môžete badať prvé viditeľné účinky už v horizonte týždňa, zjavné benefity v priebehu troch mesiacov. Samozrejme, základné opatrenie voči vzniku pigmentových fľakov sa nemení – chráňte si odhalené časti tela krémom s SPF faktorom a to aj v zime a v tieni. Vzdať svojho koníčka sa budete musieť aj v prípade, že ste milovníčka solária.