Chronická myelocytová leukémia ako tichý nepriateľ v krvi, čo treba o nej vedieť?

Predstavte si, že váš vlastný krvný obeh sa jedného dňa rozhodne oznámiť vojnu. Takto by sme mohli opísať chronickú myelocytovú leukémiu (CML), záhadné ochorenie, ktoré môže roky zostať skryté. Až 40 % pacientov si totiž vôbec nevšimne, že niečo nie je v poriadku, kým krvné testy neodhalia pravdu. Ročne pribudne na Slovensku 60 nových prípadov s CML. Ako toto ochorenie vzniká, koho najviac ohrozuje a aké sú dnešné možnosti liečby?

Čo je chronická myelocytová leukémia?

CML patrí medzi rakovinu krvných buniek a je spôsobená špecifickou genetickou zmenou – takzvaným Philadelphia chromozómom. Táto anomália, ktorá vzniká počas života, spôsobí, že biele krvinky sa nekontrolovateľne rozmnožujú a utláčajú zdravé krvinky. Chronická povaha CML znamená, že ochorenie postupuje pomaly, čo môže viesť k neskorej diagnóze.

„Táto choroba u pacienta často nevyvoláva žiadne problémy. Až pri preventívnych prehliadkach sa často zistí, že má zvýšený počet bielych krviniek,“ vysvetľuje MUDr. Katarína Slezáková, PhD., lekárka Kliniky hematológie a transfúziogie LF UK a UNB, Antolská, Bratislava.

Na rozdiel od iných druhov rakoviny, ktoré vznikajú na jednom mieste, ako napríklad rakovina prsníka v prsníku, či rakovina prostaty v prostate, a potom sa šíria (metastázujú), u pacientov s leukémiou sú rakovinové bunky v dôsledku normálnej cirkulácie v krvnom obehu prítomné v celom tele už na začiatku diagnózy.

Príznaky, ktoré nebolia, ale upozornia

CML sa často začínať – únavou, nočným potením alebo slabosťou. Pacienti môžu pociťovať tlak pod ľavým rebrovým oblúkom, čo je spôsobené zväčšujúcou sa slezinou, ktorá je jedným z typických znakov. Iné príznaky zahŕňajú:

Nevysvetliteľný úbytok hmotnosti

Časté infekcie

Krvácanie alebo zvýšenú tvorbu modrín

Horúčku bez zjavnej príčiny

Tieto príznaky však môžu byť dlho ignorované. „Je to taká iná únava – aj si oddýchnete, a stále ste unavený. Pacientov mnohokrát prezrádza i bledosť,“ dopĺňa Slezáková.

Kto je ohrozený?

CML je najčastejšia u ľudí vo veku 55 až 60 rokov, bez výnimky nie sú ani mladší pacienti či deti. Muži sú o niečo náchylnejší ako ženy, avšak ochorenie nepozná geografické ani rasové hranice. Expozícia vysokou dávkou žiarenia, napríklad pri jadrových nehodách, môže riziko zvýšiť.

„Nie je to ten typ ochorenia, ktoré je spôsobené rizikovými faktormi typu fajčenie, nesprávna životospráva, chemické škodliviny a podobne. Nie je to ani dedičné ochorenie, vrodené, hoci sa v tejto súvislosti veľmi často rozprávame o chromozómoch. Nejde o genetické ochorenie, ale ide o chromozómovú zmenu, ktorá vzniká počas života. Nevieme síce príčinu, ale u väčšiny pacientov to vieme dobre liečiť. Príčinu – čo to spôsobuje, prečo sa takzvane „pobláznia tie chromozómy“, nevieme,“ hovorí MUDr. Katarína Slezáková.

Liečba, ktorá mení životy

Za posledných desať rokov prešla liečba CML revolúciou. Kým kedysi bola transplantácia kostnej drene jedinou nádejou, dnes sú dostupné cielené lieky – inhibítory tyrozínkinázy (TKI). Tieto lieky dokážu potlačiť produkciu leukemických buniek, čím poskytujú pacientom šancu žiť plnohodnotný život.

„Cieľom liečby je dosiahnuť tzv. kompletnú remisiu ochorenia, teda dostať ochorenie pod kontrolu, zlepšiť kvalitu života pacientov, minimalizovať nežiaduce účinky liečby a zlepšiť dlhodobé prežívanie pacientov, ktoré by sa malo priblížiť prežívaniu bežnej populácie,“ hovorí MUDr. Zuzana Sninská, PhD., lekárka z Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK a UNB, Antolská, Bratislava.

V prípadoch, keď lieky nefungujú, stále zostáva transplantácia kostnej drene ako posledná možnosť.

Nádej pre budúcnosť

Chronická myelocytová leukémia je dnes považovaná za „takmer skrotenú“ – a to vďaka vedeckému pokroku. Aj keď diagnóza môže byť desivá, včasné odhalenie a moderná liečba poskytuje pacientom šancu na dlhý a kvalitný život. Viac o chorobe, príznakoch a možnostiach liečby môžete zistiť na webstránke cmllife.sk.