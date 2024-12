Šimečka: Premiér a jeho ministri lietajú po svete, zatiaľ čo Slovensko trpí – VIDEO

Koalícia doviedla krajinu do absolútnej neistoty, namiesto riešenia kríz jej predstavitelia lietajú po svete. Na tlačovej konferencii to vyhlásili poslanci Progresívneho Slovenska (PS) spolu s predsedom Michalom Šimečkom.

„Je pár dní do Nového roka, odkedy všetko zdražie. Hrozí, že nám vtedy skolabujú nemocnice, ľudia netušia, koľko budú platiť za energie. Nevedia, na čo sa pripraviť. Do toho máme koalíciu, ktorá sa rozpadá. No a v tejto situácii Robert Fico aj ministerka hospodárstva Saková odleteli do Brazílie, prezident je vo Vatikáne a minister vnútra a predseda Hlasu sa zabáva v Abú Zabí,“ uviedol Šimečka.

Krajina sa ocitla v chaose a drahote

Predseda PS kritizoval koalíciu aj za to, že sa venuje iba svojmu „rozpadajúcemu sa zlepencu“ a krajinu doviedla do chaosu a drahoty.

„Nevedia vládnuť, nebaví ich to. Tak nech idú od toho. My sme pripravení a budeme to robiť tak, aby sa ľudia na Slovensku mali konečne lepšie,“ dodal Michal Šimečka. Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák v tejto súvislosti pripomenul, že vláda ignoruje problémy zdravotníctva, zatiaľ čo sa sama odmeňuje, napríklad zvyšovaním platov či nákupom biznis lietadiel.

Výlety za veľmi nejasných podmienok by mali byť regulované

„Premiér Fico so zdravotníkmi vôbec nerokoval. Namiesto toho im posiela štipľavé odkazy z Úradu vlády a vyhráža sa im,“ vyhlásil Dvořák. Predseda poslaneckého klubu Martin Dubéci poukázal na neprítomnosť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na nedeľnom rokovaní vlády k problému kolapsu zdravotníctva.

„Predseda Hlasu má vysvetľovať zásadné kroky voči lekárom, ktoré chystajú v rezorte ministra jeho strany. On si však odletel na Formulu 1 za veľmi nejasných podmienok,“ uzavrel Dubéci s tým, že takéto výlety by mali byť regulované.