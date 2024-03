SaS navrhuje medikamentóznu formu umelého ukončenia tehotenstva, mala by menší dopad na zdravie žien

Poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay chcú právne zakotviť dve možnosti vykonania umelého prerušenia tehotenstva, a to chirurgicky a medikamentózne. V praxi sa uplatňuje len výlučne chirurgický postup, ktorý je podľa liberálov menej šetrný k zdraviu žien.

„Interrupcia je podľa práva SR legálny zdravotný výkon vykonávaný špecializovaným lekárom v nemocničnom zariadení alebo na klinike,“ tvrdia poslanci.

O návrhu by parlament mal začať rokovať na najbližšej schôdzi so začiatkom 16. apríla. V prípade odobrenia vstúpia zmeny do platnosti 1. júla tohto roku.

Prezumpcia znásilnenia

Poslanci chcú súčasne zakotviť zužujúcu podmienku pre medikamentózne umelé prerušenie tehotenstva, podľa ktorej sa umelé ukončenie tehotenstva vykoná v prípade znásilnenia alebo samovoľného potratu.

„Vzhľadom na to, že umelé prerušenie tehotenstva je limitované rádovo týždňami a právoplatné skončenie trestného konania môže trvať aj niekoľko rokov, navrhuje sa zaviesť prezumpcia znásilnenia na základe jednostranného tvrdenia poškodenej osoby na základe podaného trestného oznámenia,“ uviedli poslanci v návrhu.

Neexistencia prezumpcie v právnej úprave by znamenala dlhé čakanie na skončenie trestného konania, čo by podľa liberálov zmarilo účel návrhu.

Slovensko zaostáva

Okrem Slovenska v súčasnosti medikamentóznu formu interrupcie neponúkajú len Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Litva a Malta.

„Ak porovnáme Slovensko so západnou Európou v úrovni zdravotnej starostlivosti či v strednej dĺžke dožitia, markantne zaostávame. Preto je v záujme zdravia žien, aby sme sa poučili z praxe v západnej Európe,“ tvrdia poslanci SaS.

Menej závažné zdravotné riziko

Riziká medikamentóznej formy interrupcie sú podľa nich v porovnaní s chirurgickou formou menej závažné a zriedkavejšie. Dodali, že príprava na chirurgický zákrok totiž obsahuje aj lokálnu či dokonca celkovú anestézu, čo pre telo ženy predstavuje oveľa vyššiu záťaž ako podanie dvoch tabletiek.

„Medikamentózna forma interrupcie znižuje riziko nasledovných potratov, predčasných pôrodov, riziko smrti matky, riziko krvácania a všetky riziká súvisiace s podaním anestézy,“ uviedli predkladatelia.