S redukciou detských pohotovostí súhlasí aj lekárska komora, situácia je alarmujúca a chýbajú stovky pediatrov

Slovenská lekárska komora (SLK) súhlasí so znížením počtu detských pohotovostí na Slovensku aj so skrátením ich ordinačných hodín do 20:00 namiesto do 22:00. Ako uviedla komora v tlačovej správe, na alarmujúcu situáciu v ambulantných pohotovostných službách upozorňuje už od júla minulého roka. Racionálne zhodnotenie podľa SLK hovorí, že je lepšie zachovať dostupnosť služby, ako riskovať jej úplné zrušenie.

Pediatri sú vo výpovednej lehote

„Žiaľ, politici si opäť neuvedomili vážnosť problému, situáciu podcenili, návrh neschválili. Stovky pediatrov sú vo výpovednej lehote,” uviedla komora. Lekárska komora plne chápe rozhodnutie týchto lekárov, nakoľko mnohí sú už v dôchodkovom veku. „Na druhej strane chápeme rozhorčenie rodičov malých pacientov. Zároveň však žiadame zamyslieť sa nad tým, kam chodili rodičia s deťmi doteraz medzi 22:00 a 7:30. Predvolebnými rukojemníkmi politikov sa stali tak pediatri, ako aj rodičia,” dodala SLK.

Situácia sa netýka len detských pohotovostí

Komora upozorňuje na to, že podobná situácia je aj v pohotovostiach pre dospelých, ktorú takisto treba riešiť. SLK apeluje na politikov, aby napriek krátkosti času do skončenia ich mandátu urobili všetko preto, aby situáciu vyriešili a prijali navrhované riešenia.

,„Je viac ako isté, že bez pediatrov z ambulancií lekári v nemocniciach situáciu zvládnu iba ťažko,” uzavrelo prezídium Slovenskej lekárskej komory.

Stovky pediatrov naprieč celým Slovenskom sa rozhodli v koordinovanej akcii podať výpovede z ambulantných pohotovostných služieb (APS). Medzi hlavné dôvody patrí vysoké množstvo chýbajúcich pediatrov a nenavyšovanie ich kapacít.

Každý druhý ordinujúci pediater je dôchodca

Takisto k tomuto kroku viedol fakt, že sú služby APS nadmerne zneužívané.

„V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. Ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku, rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti,“ upozornila Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

Detské pohotovosti budú zanikať

Od augusta tohto roka do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku postupne zaniknúť 21 pevných bodov detských pohotovostí. Zo súčasných 61 bodov by malo ísť o zníženie na konečných 40 bodov.

K 2. júlu budúceho roka sa majú vyradiť pevné body desiatich detských pohotovostí v Košiciach-okolí, Ružomberku, Sabinove, Galante, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Senici. Od 2. novembra budúceho roka by sa mali zrušiť pevné body piatich detských ambulancií v Dubnici, Kráľovskom Chlmci, Partizánskom, Pezinku a Šali.