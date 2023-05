Rozvrat zdravotníctva a klinec do rakvy, reagovali nemocnice na tvrdenie ÚDZS o znížení financií pre poskytovateľov

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) zásadne nesúhlasí s tvrdením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), že by zdravotné poisťovne mali výrazne znížiť finančné prostriedky určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V praxi by to podľa asociácie znamenalo, že zdravotnícke zariadenia by nemali dostatok zdrojov na vyplácanie miezd zamestnancom. ANS to uviedla v tlačovej správe.

Zvýšenie miezd lekárov

Memorandum uzatvorené medzi vládou a Lekárskym odborovým združením podľa ANS priamo zaväzuje vládu vyčleniť finančné prostriedky určené na zvýšenie miezd lekárov a lekárok v slovenských nemocniciach.

„Ak by sa to nestalo a podľa návrhu ÚDZS by zdravotné poisťovne ešte znížili platby, znamenalo by to úplný rozvrat zdravotníctva a povestný klinec do jeho rakvy,“ zdôraznila asociácia nemocníc.

Nerozumie tomu, prečo ÚDZS spochybňuje nárok zdravotníckeho personálu na adekvátne ohodnotenie. „V situácii, keď je v slovenskom zdravotníctve zúfalý nedostatok lekárov a sestier, je povinnosťou verejných inštitúcii spraviť všetko preto, aby ich motivovali ostať v sektore. Bohužiaľ, takéto návrhy by v praxi znamenali presný opak,“ varuje ANS.

Chýbajúce finančné prostriedky

Zdravotnícke organizácie na Slovensku podľa ANS dlhodobo upozorňujú na to, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky.

„Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov. Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné,“ dodáva asociácia nemocníc.

Zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku vykázali za prvý štvrťrok tohto roka súhrnne stratu v sume takmer 69 miliónov eur. Stratou cez 50 miliónov eur sa na tom podieľala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).

Alarmujúca strata štátnej VšZP

Poisťovňa Dôvera vykázala za január až marec stratu takmer 15,6 milióna eur a zdravotná poisťovňa Union bola za rovnaké obdobie v strate takmer tri milióny eur. Alarmujúca strata štátnej VšZP a jej záporné vlastné imanie sú podľa ÚDZS spôsobené aj tým, že dotuje súkromné zdravotné poisťovne.

„VšZP by mala razantne upraviť cenové podmienky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a znížiť tak náklady, inak môže byť ohrozená jej platobná schopnosť,“ uviedol úrad.