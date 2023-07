Rodičom detských onkologických pacientov štát vyplatí príspevok na opatrovanie, aké sú kritériá?

Príspevok na opatrovanie budú úrady práce a sociálnych vecí od septembra vyplácať aj rodičom, ktorí opatrujú maloletých pacientov s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a maloletých pacientov zaradených do transplantačného programu.

Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia od poslancov z klubu Sloboda a Solidarita, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novelou zákona sa rodičom detských onkologických pacientov zabezpečí finančná podpora po ukončení onkologickej liečby ich detí.

Starostlivosť im bráni v zamestaní

„V tomto období je pre mnohých rodičov takýchto detí nemožné zamestnať sa vzhľadom na intenzívnu starostlivosť, ktorú sú nútení poskytovať svojmu dieťaťu, no zároveň v súčasnosti nemajú nárok na finančnú podporu od štátu,“ uviedli liberálni poslanci.

Kto spĺňa podmienky?

Osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanou na opatrovanie by tak boli aj maloletí pacienti s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a maloletí pacienti zaradení do transplantačného programu. Dĺžku odkázanosti na opatrovanie má určovať posudkový lekár v rozmedzí od jedného do dvanástich mesiacov od ukončenia aktívnej liečby týchto maloletých pacientov. Aktívnou liečbou má byť podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby.