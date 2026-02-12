Riziko šírenia nákazy nipah po výskyte prípadov v Indii a Bangladéši je podľa WHO nízke

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že riziko šírenia smrteľného vírusu nipah je nízke po tom, čo boli nedávno potvrdené tri prípady infekcie v Indii a Bangladéši. Nipah, ktorý sa šíri zo zvierat na ľudí, nemá očkovanie a úmrtnosť sa podľa zdravotníckej organizácie OSN pohybuje od 40 do 75 percent.
„V posledných týždňoch sa tri prípady nákazy Nipah – dva v Indii a jeden v Bangladéši – dostali na titulné stránky novín a vyvolali obavy z širšieho prepuknutia nákazy,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že WHO posúdila riziko šírenia vírusu nipah na regionálnej aj globálnej úrovni a zistila, že je nízke.
Dva prípady nákazy vírusom nipah boli potvrdené minulý mesiac v indickom štáte Západné Bengálsko, zatiaľ čo jeden pacient zomrel minulý týždeň v Bangladéši po nakazení vírusom.
„Tieto dve ohniská spolu nesúviseli, hoci k obom došlo pozdĺž indicko-bangladéšskej hranice a zdieľajú niektoré rovnaké ekologické a kultúrne podmienky, ako aj populácie druhov kaloňov, o ktorých je známe, že sú prirodzeným rezervoárom vírusu nipah,“ povedal Tedros.
Nipah bol prvýkrát identifikovaný v roku 1998 po tom, čo sa rozšíril medzi chovateľmi ošípaných v Malajzii. V Indii bolo prvé ohnisko nákazy vírusom nipah hlásené v roku 2001 v Západnom Bengálsku. V roku 2018 zomrelo v Kerale na vírus nipah najmenej 17 ľudí a v roku 2023 zomreli na vírus v tom istom juhoindickom štáte dvaja ľudia.
Medzi príznaky patrí silná horúčka, vracanie a infekcia dýchacích ciest, ale závažné prípady môžu zahŕňať záchvaty a zápal mozgu, ktorý vedie ku kóme.