Rezidentské štúdium pokračuje len v špecializačnom odbore, pediatri budú prijímaní v inovovanom programe

Od 1. februára tohto roka umožňuje rezort zdravotníctva zaraďovať lekárov do rezidentského štúdia len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Pediatrov aj iných rezidentov bude prijímať od októbra už v inovovanom programe. V tlačovej správe to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Lekári však aj naďalej majú možnosť zaradiť sa do všetkých špecializačných odborov aj mimo rezidentského štúdia.

Systém je potrebné prenastaviť

„Zrušili sme jeden termín pre pediatrov vo februári, ktorý aj tak za posledných deväť rokov fungovania štúdia tohto typu nebol využívaný. Potrebujeme celý systém prenastaviť a upraviť tak, aby bol výhodný nielen pre ministerstvo zdravotníctva, ale aj pre samotných študentov, aj s ohľadom na efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu,“ uviedol pred stredajším rokovaním vlády dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Upozornil na to, že rezidentské štúdium pre pediatrov sa pozastavilo aj na podnet lekárskych fakúlt. „Za posledných deväť rokov sa prihlásilo 35 ľudí, minulý rok to bolo 5 ľudí,“ tvrdí Lengvarský.

Inovácie rezidentského štúdia

Inovácie rezidentského štúdia sa budú podľa rezortu zdravotníctva týkať predovšetkým významnejšej participácie samosprávnych krajov na organizácii a priebehu rezidentského štúdia, ako aj na prijatí rozhodnutí o filozofii a cieľoch rezidentského štúdia.

Bude sa riešiť, či sa bude rezidentské štúdium implementovať iba v primárnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, alebo sa uplatní tento projekt v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

„Vzdelávacia ustanovizeň zaraďuje zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Väčšina absolventov medicíny využíva na prihlásenie sa októbrový termín, keďže svoje štúdium ukončujú v letných mesiacoch roka,“ tvrdí Lengvarský.

Špecializačné štúdium

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka podľa zákona zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.

Špecializačným štúdiom sa pritom rozumie ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom programe. Rezident je zdravotnícky pracovník, ktorého špecializačné štúdium je financované zo štátneho rozpočtu.

Rezidentské štúdium bolo v roku 2014 iniciované ako reakcia na nedostatok všeobecných lekárov do všeobecných ambulancií pre dospelých a pediatrov do všeobecných ambulancií pre deti a dorast a iných nedostatkových špecializačných odborov.