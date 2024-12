Rača môže získať novú nemocnicu. Lokalitu Na Pántoch by uvítali starostovia dvoch mestských častí

Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ešte v prvom kvartáli roku 2025 rozhodnúť o tom, kde bude stáť nová koncová nemocnica v Bratislave. Pôvodne avizovaná lokalita v Ružinove, o ktorej uvažovala ešte ministerka Dolinková, je stále viac neistá.

Najnovšie sa v médiách objavujú informácie, že nová nemocnica by mohla vyrásť v Rači, na mieste schátraného areálu ministerstva vnútra, ako súčasť rozšírenia Nemocnice sv. Michala. V hre je stále aj oživenie Rázsoch.

Pozemok s výmerou viac ako 52-tisíc metrov štvorcových

Starosta Rače Michal Drotován by výstavbu nemocnice v lokalite Na Pántoch uvítal.

„O projekte nemáme žiadne konkrétne informácie, čo však vieme je to, že v lokalite má ministerstvo vnútra pozemok s výmerou viac ako 52-tisíc metrov štvorcových v objekte bývalej školy Na pántoch 7,“ uviedol. Pre porovnanie, Nemocnica sv. Michala má aj s areálom menej ako 10-tisíc metrov štvorcových, Nemocnica Antolská má zastavanú plochu vrátane parkovísk pod 50-tisíc metrov štvorcových.

Podľa Drotována je v územnom pláne dané územie vedené ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – kód 201, kde je možné stavať zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

„Nakoľko už dlhé roky žiadame Ministerstvo vnútra SR, aby riešili schátraný objekt a areál, tak samozrejme by sme veľmi ocenili, ak by sa riešenie niekde posunulo – ak by to znamenalo vybudovanie nemocnice, tak o to viac,“ uviedol starosta.

Vajnory vidia výhody v blízkosti diaľnice a letiska

V prípade, ak padne rozhodnutie o vybudovaní nemocnice Na Pántoch, mestská časť bude podľa starostu maximálne súčinná. „Znamenalo by to veľmi pozitívny impulz pre rozvoj tejto časti Rače,“ doplnil Drotován. Výstavbu novej nemocnice v Rači by uvítal a podporil aj starosta susednej mestskej časti Vajnory Michal Vlček.

„Myšlienka vybudovania nemocnice, konkrétne v tom čase vo Vajnoroch v časti Cepit, sa už objavila, no nakoniec nebola vládou preferovaná. A to aj napriek tomu, že ide o lokalitu s možnosťou priameho napojenia na diaľnicu, blízkosť letiska, je to okrajová časť hlavného mesta, čo sú hlavné predpoklady umiestnenia univerzitnej nemocnice,“ skonštatoval starosta.

Ako dodal, rovnaké výhody má aj časť na Pántoch, na mieste ktoré opísal starosta Rače.

„Tak len držme palce kompetentným v správnom rozhodnutí,“ doplnil Vlček.