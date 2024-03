Prečo hovoríme zo sna a ako to vplýva na naše zdravie

Hovorenie zo sna, známe aj ako somnilokvia, predstavuje fascinujúci fenomén, ktorý otvára dvere do tajomného sveta nášho spánku. Tento stav, kedy sa počas spánku nevedome zapájame do rozprávania – od jednoduchého mumlania po komplexné dialógy, je bežný jav, než by sme si možno mysleli. Jeho skúmanie nám umožňuje lepšie pochopiť, ako funguje náš mozog počas spánku, a tiež aké môžu byť možné dôsledky pre naše celkové zdravie.

Čo je to rozprávanie zo sna?

Rozprávanie zo sna alebo somnilokvia je klasifikované ako typ parasomnie – bežné abnormálne správanie, ktoré sa vyskytuje počas spánku. Na rozdiel od iných parasomnií, ktoré sa objavujú v špecifických fázach spánku, sa tento jav môže vyskytnúť, či už počas REM fázy (fáza rýchleho pohybu očí), tak aj v ne-REM fáze spánku.

Ako sa často rozprávanie zo sna vyskytuje

Rozprávanie zo sna je jedna z najbežnejších parasomnií. Až 66 percent ľudí zažije aspoň jednu epizódu v priebehu svojho života, pričom sa vyskytuje častejšie u detí. Zaujímavé je, že rozprávanie zo sna nepreferuje žiadne pohlavie – postihuje mužov a ženy rovnako.

Príznaky a dôsledky

Hlavným príznakom je počuteľný prejav počas spánku, ktorý sa môže líšiť od nesúvislých zvukov po koherentné frázy. Často si jedinci svoje nočné rozhovory nepamätajú.

Lingvistická štúdia somnilokvie zistila, že približne polovica zaznamenaných rozhovorov v spánku bola nezrozumiteľná. Išlo o nezrozumiteľné mrmlanie či tichú reč (pohybovanie pier). Druhá polovica rozprávania v spánku, ktorá bola zrozumiteľná, sa v mnohom podobala na bežný rozhovor. Napríklad rozprávanie zahŕňalo pauzy, ako keby ste hovorili s inou osobou.

Ako vplýva rozprávanie zo sna na naše zdravie

Rozprávanie zo sna je väčšinou neškodné a nevyžaduje si špecifickú liečbu. Avšak v prípadoch, keď tieto epizódy obťažujú partnerov, alebo sú spojené s inými spánkovými poruchami, môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spánku a celkové zdravie.

Prečo rozprávame zo sna?

Hoci presné príčiny rozprávania zo sna nie sú úplne známe, niektoré štúdie uvádzajú ako jeden z dôvodov genetický základ a spojenie s ďalšími poruchami spánku, ako je námesačnosť, nočné mory a podobne. Zdá sa, že rozprávanie v spánku sa vyskytuje častejšie u ľudí s duševnými poruchami alebo v prípade tých, ktorí prekonali ťažkú traumu. Ak chcete rozprávanie zo sna obmedziť, pomôcť môže dôsledná spánková hygiena. To znamená pred spaním sa vyhnúť ťažkým jedlám, zbytočným vzruchom a tiež kofeínu alebo iným stimulantom neskoro popoludní a večer.