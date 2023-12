Vitamíny proti stresu: Ako sa ho zbaviť prirodzenou cestou

Stres je súčasťou moderného života. A hoci ho nemôžeme úplne eliminovať, môžeme zvýšiť našu odolnosť voči nemu. Mnohé vitamíny a minerály hrajú kľúčovú úlohu v našej psychickej pohode a môžu nám pomôcť lepšie zvládať stresové situácie.

Vitamín C

Medzi vitamíny proti stresu sa radí vitamín C, ktorý je známy pre svoje antioxidačné vlastnosti a je tiež dôležitý pre produkciu neurotransmitera serotonínu, ktorý reguluje náladu a spánok. Štúdia publikovaná v roku 1999 v časopise „Psychopharmacology“ zistila, že vitamín C môže obmedziť hladinu kortizolu (stresového hormónu) a tým pomáha znížiť stres.

Komplex vitamínov B

Komplex vitamínov B obsahuje mnoho dôležitých látok, ktoré sú potrebné pre fungovanie správneho systému. Medzi ne patrí:

B1 (tiamín)

B2 (riboflavín)

B3 (niacín)

B5 (kyselina pantoténová)

B6 (pyridoxín)

B12

Vitamíny skupiny B sa často predpisujú ľuďom trpiacim depresiou alebo úzkosťou. Štúdia z roku 2018 vo „Frontiers in Psychiatry“ ukázala, že doplnky vitamínov B môžu zlepšiť náladu u osôb trpiacich stresom alebo depresiou. Sú totiž dôležité pre zdravie neurónov.

Vitamín D

Vitamín D, ktorý získavame najmä zo slnečného svetla, má priamy vplyv na fungovanie mozgu. Nedostatok vitamínu D sa často spája s depresiou a úzkosťou. Doplnenie tejto látky môže byť účinným spôsobom, ako zlepšiť náladu a zvládať stres.

Horčík

Pre správne fungovanie nervového a kardiovaskulárneho systému je horčík jednoducho životne dôležitý. Môže sa užívať vo forme tabliet, ale ešte účinnejší je kúpeľ s pridaním epsomskej soli. Stopový prvok sa totiž ešte lepšie vstrebáva cez pokožku. Stačí pridať 1 alebo 2 šálky soli do kúpeľa a kúpať sa v nej 15 minút. Urobte to niekoľkokrát týždenne.

Železo

Nedostatok železa, konkrétne hemoglobínu a feritínu, často spôsobuje apatiu a únavu. Okrem toho je mnohokrát príčinou nechutenstva. V prípade podozrenia sa oplatí urobiť si vyšetrenie krvi, či máme dostatok tejto dôležitej látky.

Podporme svoje telo počas celého dňa

Nielen minerálne látky, strava bohatá na vitamíny či dostatok spánku vplýva na celkovú pohodu nášho tela a schopnosť vyrovnať sa so stresom. Aby tieto faktory fungovali, mali by sme si osvojiť metódu zbavovania sa stresu. Nezaškodí naučiť sa počas dňa mať pod kontrolou stresujúce situácie a dopriať si aspoň chvíľu na uvoľnenie sa. Bude to jednoduchšie, ak ráno urobíme nasledujúce činnosti:

– doprajme si pár minút meditácie/modlitby/afirmácií, čokoľvek nám vyhovuje. A tiež sa usmejme na svoj odraz v zrkadle;

– ráno ešte pred raňajkami vypime pohár čistej vody;

– ak sa očakáva, že deň bude rušný, oplatí sa piť doplnok omega-3. Odbúrať stres pomáhajú aj kvety, či citrusové alebo levanduľové aromatické oleje.