Pre pomstychtivosť Matoviča a Hegera sa už bude v rezorte zdravotníctva len kúriť a svietiť, skonštatoval Sólymos

Pre pomstychtivosť Igora Matoviča (OĽaNO) a nerozhodnosť povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) sa bude do septembra na rezorte zdravotníctva len kúriť a svietiť.

Uviedol to bývalý minister životného prostredia a predseda Republikovej rady strany Aliancia László Sólymos v reakcii na odchod ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského z funkcie. Zdôraznil, že projekty rezortu zdravotníctva z plánu obnovy patria medzi najnáročnejšie a sú odchodom Lengvarského vážne ohrozené.

„Sám som bol ministrom, preto viem, že základom úspechov každého rezortu je dobrý odborný tím a politická podpora. Odchádzajúcemu ministrovi nebola dopriata ani jedna z týchto dvoch podmienok. Potvrdil to sám pán Lengvarský, keď hovoril o politickej korupcii a politickej neskúsenosti,“ uviedol Sólymos, ktorý je prekvapený, že za takýchto podmienok to Lengvarský vydržal až doteraz. „Reformy sa na Slovensku ťažko presadzujú aj vtedy, keď minister má politickú podporu celej koalície. Keď za ním nestojí ani hnutie, ktoré ho nominovalo, je to absolútne nemožné,“ uzavrel Sólymos.