Práva maloletých pacientov sú nedostatočne chránené, poslanci za SaS prichádzajú s riešením

Lekári na Slovensku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti často a neodôvodnene odoprú pacientovi účasti sprevádzajúcej osoby. Upozorňujú na to poslanci NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Citeľným sa to podľa nich stáva predovšetkým pri maloletých deťoch a osobách bez zákonného zástupcu.

„Zákon o zdravotnej starostlivosti právo týchto pacientov na nepretržitú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje nedostatočne, neexplicitne a absentuje jednoznačné a bezrozporné zakotvenie tohto práva,“ uviedli poslanci za SaS.

Garancia prítomnosti rodiča pre maloletých pacientov

Na nedostatočnú ochranu práv maloletých pacientov v súvislosti s právom na sprevádzajúcu osobu podľa nich upozorňuje kontinuálne aj úrad Verejného ochrancu práv a Asociácia na ochranu práv pacientov.

Od marca budúceho roka preto liberáli navrhujú garantovať maloletému dieťaťu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na nepretržitú prítomnosť rodiča, osoby určenej rodičom, inej osoby, do náhradnej starostlivosti ktorej bolo maloleté dieťa zverené či opatrovníka.

Návrh novely už má parlament

Prítomnosť takejto osoby by mohol ošetrujúci lekár v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedziť, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký predložili do parlamentu.