Ako pomôcť vášmu teenagerovi prestať fajčiť: Efektívne rady pre rodičov

Prevencia je dôležitá nielen na strane legislatívy a predaja tabakových výrobkov. Morálnu zodpovednosť za fajčenie neplnoletých máme všetci, je naším spoločným problémom.

Ľahostajnosť dospelej verejnosti k fajčeniu detí a mladistvých a zľahčovanie tejto závislosti u detí dokázal aj sociálny experiment, ktorý pre iniciatívu Na veku záleží realizoval v roku 2020 známy influencer a youtuber Matúš Okajček, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš. Spoločne s vtedy neplnoletými volavkami Dobromilou (17 rokov) a Eliášom (16 rokov) v uliciach Nitry a Trnavy oslovovali náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. A výsledok bol alarmujúci – približne 95 % dospelých fajčiarov bez problémov, bez otázky na vek, dokonca aj v prítomnosti vlastných detí, dalo našim maloletým volavkám cigaretu. „Smutný je nielen výsledok experimentu, ale aj komentáre, ktoré postupne pribúdali pod videom z experimentu na YouTube pod názvom Dali by ste jej… Doteraz ho videlo viac ako 180 000 ľudí. Diskutujúci označili toto konanie fajčiarov za empatické a zľahčovali poskytnutie cigarety mladistvým tým, že sú aj horšie drogy,“ hovorí Matúš Okajček.

POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH. Odborníci združení v iniciatíve Na veku záleží prinášajú niekoľko odporúčaní pre rodičov a okolie, ako môžu pomôcť s problémom fajčenia ich detí.

6 preventívnych opatrení, ktoré predchádzajú závislosti

Porozprávajte sa doma o škodlivých účinkoch fajčenia – znížená imunita, problémy s dýchaním, či krvným tlakom, častejšie bolesti hlavy, väčšia únava, slabší výkon, nezdravá pleť, rýchlejšia tvorba vrások kože, zvýšená kazivosť zubov, zápach z úst, negatívny vplyv na fyzickú kondíciu a výdrž.

Budujte si otvorený vzťah so svojím tínedžerom. Komunikujte otvorene a trávte viac času so svojím tínedžerom. Zaujímajte sa a rozprávajte sa so svojím tínedžerom častejšie. Vďaka dobrým vzťahom sa s vami podelí o svoje problémy.

Poznajte, čo stresuje vaše dieťa. Práve problémy v škole, s priateľmi, vo vzťahoch, či doma môžu byť dôvodom, prečo začnú fajčiť, a určite sú dôležitým dôvodom, prečo nevedia s fajčením skončiť.

Spoznajte priateľov a partiu svojho tínedžera. Nechajte svojho tínedžera pozvať svojich priateľov k vám domov, aby ste ich spoznali a mohli tráviť čas so svojím dieťaťom a jeho priateľmi.

Buďte dobrým vzorom – nefajčite. Ak nefajčíte, podeľte sa o svoje skúsenosti o tom, prečo a ako ste sa rozhodli nefajčiť. Ak stále fajčíte, rozhodnite sa prestať fajčiť. Ak to nedokážete urobiť sami, hľadajte programy na odvykanie od fajčenia, ktoré vám pomôžu prestať fajčiť.

Pomôžte mu prestať fajčiť. Zatiaľ čo mnohí dospievajúci, ktorí fajčia, si myslia, že môžu kedykoľvek prestať, výskumy ukazujú, že to zvyčajne nie je pravda. Tínedžeri sa môžu stať závislými už po vyfajčení piatich balení cigariet. Poraďte sa a urobte spoločný plán, ako prestať fajčiť.