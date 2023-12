Desaťtisíce ľudí si musia splniť svoju zákonnú povinnosť voči zamestnávateľovi, upozorňuje VšZP

Zmena zdravotnej poisťovne prináša povinnosti aj pre samotných zamestnancov. Poistenec totiž musí oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2024.

Kto hlási zmenu?

V opačnom prípade mu hrozí pokuta až 331 eur, ktorú mu môže udeliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Upozornila na to hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Alena Krčová.

„Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým, rovnako aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Na rozdiel od minulosti však už poistenci nemusia nahlásiť zmenu bývalej zdravotnej poisťovni, prípadne odovzdať preukaz,“ uviedla hovorkyňa VšZP.

Poistenec je tiež povinný oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške.

Poistné trvalým príkazom

Klienti VšZP to môžu urobiť aj elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, či osobne v pobočkách VšZP. Ak je poistenec samoplatiteľom, resp. samostatne zárobkovo činnou osobou a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu bankového účtu zdravotnej poisťovne. Hovorkyňa tiež odporúča skontrolovať si výšku platieb.

Aktuálny preukaz poistenca by mali dostať noví poistenci VšZP ešte do konca roka 2023 a to doporučene na adresu trvalého pobytu, prípadne na kontaktnú adresu.

Týka sa to takmer 30,4 tisíca nových klientov štátnej poisťovne. U lekára sa môže poistenec plnohodnotne preukázať aj digitálnou podobou preukazu poistenca vďaka mobilnej aplikácii VšZP.

Zmeny zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou eviduje 173,5 tisíca prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne s účinnosťou od 1. januára 2024. Akceptovaných bolo predbežne 146,4 tisíca prihlášok, neakceptovaných 27,1 tisíca prihlášok.

Zo štátnej zdravotnej poisťovne sa odhlásilo 79,2 tisíca poistencov, zo zdravotnej poisťovne Dôvera 35-tisíc poistencov a zo zdravotnej poisťovne Union 32-tisíc poistencov.

Štátna zdravotná poisťovňa pritom zaznamenala cez 30-tisíc prihlášok, poisťovňa Dôvera takmer 76-tisíc prihlášok a poisťovňa Union takmer 40-tisíc prihlášok. Výsledkom je, že VšZP stratila 48,7 tisíca poistencov, poisťovni Union pribudlo 7,9 tisíca poistencov a poisťovni Dôvera 40,9 tisíca poistencov.