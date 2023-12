Reformu nemocníc od 1. januára upraví dôležitá vyhláška, Dolinková k nej dostala cez 600 pripomienok

Od 1. januára 2024 sa začne uplatňovať nová vyhláška ministerstva zdravotníctva o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Ide o vykonávací predpis k optimalizácii siete nemocníc. Vyhláška stanovuje zoznam medicínskych programov pre konkrétnu úroveň nemocnice.

Upravuje tiež zoznam medicínskych služieb so zaradením do medicínskych programov, indikátory kvality, podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ako aj špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie. Vyhláška zavádza programový profil pre každú úroveň nemocnice. Indikátory kvality pre ústavnú zdravotnú starostlivosť sa však podľa vyhlášky do 31. decembra 2024 neuplatňujú.

Rozhodnutie nemocnice

V súčasnosti je rozsah poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici v plnej miere na rozhodnutí nemocnice, prípadne na zmluvnej dohode so zdravotnou poisťovňou.

„To môže viesť k tomu, že niektoré nemocnice sa rozhodnú určité služby neposkytovať a tým nie je zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistencov,“ upozorňuje ministerstvo zdravotníctva.

Povinné a doplnkové programy

Programové profily určujú zoznam a úroveň programov, ktoré má prevádzkovateľ nemocnice určitej úrovne poskytovať povinne. Rovnako pre každú úroveň nemocnice určujú aj zoznam doplnkových programov, ktoré môže prevádzkovateľ nemocnice poskytovať na základe žiadosti a schválenia ministerstvom zdravotníctva. Ako nepovinné sú označené tie programy, ktorých poskytovanie je ponechané na zmluvnú dohodu medzi poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou.

Ministerstvo zdravotníctva dostalo k návrhu na novelizáciu vyhlášky počas pripomienkového konania 633 pripomienok, z ktorých bolo 152 pripomienok zásadných. Len Asociácia nemocníc Slovenska adresovala rezortu zdravotníctva k jednotlivým medicínskym programom cez 150 odborných pripomienok. Ďalších takmer 100 pripomienok voči novelizácii vyhlášky vzniesla Asociácia štátnych nemocníc SR.

Pripomienky

Aktívna bola počas pripomienkového konania aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá ministerstvu pod vedením Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) zaslala cez 150 pripomienok. Zdravotná poisťovňa Dôvera pridala 18 pripomienok, Slovenská lekárska komora 21 pripomienok a Všeobecná zdravotná poisťovňa 6 pripomienok.

Rezort zdravotníctva v zmysle zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti vydáva každoročne do 30. novembra vyhlášku, ktorou sa stanovuje tzv. kategorizácia ústavnej starostlivosti. Aktuálne znenie vyhlášky je účinné od 30. septembra minulého roka, zákon však predpokladá novelizáciu vyhlášky v prípade doručených návrhov na jej zmenu.