Pokles akcií v zdravotníctve vyvoláva obavy aj príležitosti, analytici očakávajú rast do roku 2028

Zdravotnícky sektor patrí medzi najdynamickejšie oblasti globálnej ekonomiky, no v posledných mesiacoch čelí viacerým výzvam. Od začiatku roka dosiahol americký index zameraný na zdravotníctvo záporný výnos -5,3 %, čím zaostáva za širším trhom. Experti však upozorňujú na jeho silný rastový potenciál, ktorý je podporovaný technologickými inováciami, demografickými trendmi a nárastom civilizačných ochorení.

Podľa analytikov spoločnosti Across Private Investments môže byť súčasné oslabenie sektora vhodnou príležitosťou na investíciu do odolného a perspektívneho odvetvia. Očakáva sa, že do roku 2028 dosiahne EBITDA zdravotníckeho sektora úroveň 987 miliárd amerických dolárov, pričom predpokladaný ročný rast sa pohybuje na úrovni 7 %.

Regulačné riziká a pozitívne trendy

Za aktuálnym oslabením akcií zdravotníckych spoločností stojí aj politický vývoj v USA. Politika Donalda Trumpa, zameraná na zníženie cien liekov na predpis o 30 až 90 %, spôsobila okamžitý tlak na akcie veľkých farmaceutických firiem, ktoré v európskom obchodovaní stratili 3 až 6 % svojej hodnoty.

Investori sa obávajú, že zníženie cien v Spojených štátoch, kde farmaceutické spoločnosti generujú približne 70 % svojich ziskov, povedie k výraznému poklesu ich príjmov a marží. Podobný návrh z prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa však narazil na odpor priemyslu a očakáva sa, že farmaceutické firmy sa budú brániť aj tentoraz.

Napriek regulačným rizikám sektor profituje z viacerých pozitívnych trendov. Zdravotná starostlivosť sa presúva do efektívnejších prostredí, ako sú ambulantné chirurgické centrá či domáca starostlivosť. Digitalizácia, automatizácia a pokročilá dátová analytika zvyšujú efektivitu a znižujú náklady. Dopyt podporuje aj starnúca populácia a rast chronických ochorení.

Atraktívny pre dlhodobých investorov

Zdravotnícky sektor je vnímaný ako odolný voči výkyvom hospodárskeho cyklu. Aj napriek aktuálnym stratám ho odborníci považujú za atraktívny pre dlhodobých investorov. Ako upozorňuje Andrej Rajčány, investičný riaditeľ Across Private Investments, investori by mali venovať pozornosť nielen celkovému vývoju sektora, ale aj výkonnosti jednotlivých segmentov, ako sú biotechnológie, farmaceutické spoločnosti, poskytovatelia zdravotníckych služieb či technologické firmy.

Rajčány zároveň odporúča sledovať regulačné zmeny, makroekonomické faktory a technologický pokrok, ktoré môžu ovplyvniť budúcu výkonnosť tohto sektora. V prípade menej skúsených investorov odporúča konzultáciu s odborníkom.