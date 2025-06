Poistenci VšZP v uplynulom roku ocenili v kúpeľoch najmä kvalitu poskytovaných procedúr

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) boli v uplynulom roku najspokojnejší s kvalitou procedúr poskytovaných v slovenských kúpeľoch. Nasledovala vysoká miera spokojnosti s úrovňou ubytovania a poskytovanou stravou.

Na popredné priečky v hodnotení kúpeľných zariadení sa dostali zariadenia Nová Polianka – Horezza, a.s., Piešťany – Horezza, a.s. a Tatranské Zruby – Horezza, a.s. K ďalším najlepšie hodnoteným patrili Kúpele Dudince, a.s., Kúpele Nimnica, a.s. a SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Dotazník spokojnosti s kúpeľnou starostlivosťou za rok 2024 vyplnilo až 80 % poistencov vo vekovej kategórii od 51 do 80 rokov. Zvyšok respondentov tvorili mladší poistenci. Najčastejším dôvodom kúpeľnej liečby boli ochorenia pohybového ústrojenstva, ktoré uviedlo 51,9 % zúčastnených. Ďalších 16,7 % liečilo ochorenia dýchacích ciest a 8,5 % ochorenia obehového ústrojenstva.

„Zo všetkých poistencov, ktorí sa do prieskumu zapojili, až 40 % respondentov uviedlo, že sa im zlepšil zdravotný stav výrazne, a 51 % uviedlo, že sa im zdravotný stav zlepšil aspoň čiastočne. A to je pre nás, ako najväčšiu zdravotnú poisťovňu, tá najlepšia spätná väzba,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.

Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že viac ako polovica poistencov absolvovala počas kúpeľnej liečby denne viac než tri procedúry, zatiaľ čo 48 % respondentov uviedlo presne tri procedúry denne. Vyše 83 % zúčastnených zároveň ocenilo ústretovosť personálu v jednotlivých kúpeľných zariadeniach.