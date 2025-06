Počet darcov krvi na Slovensku rastie, pribúdajú aj prvodarcovia

Svetový deň darcov krvi, ktorý si každoročne pripomíname 14. júna, upozorňuje na význam dobrovoľného darcovstva krvi ako nenahraditeľného zdroja pre záchranu ľudských životov.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) počet dobrovoľných darcov na Slovensku rastie. V roku 2023 ich centrum evidovalo viac ako 301-tisíc, čo je o vyše osem tisíc viac ako rok predtým.

Rastie počet prvodarcov

Kým v roku 2022 bolo registrovaných 293 442 darcov krvi, v roku 2023 už tento počet dosiahol 301 571. Muži tvorili väčšinu – viac ako 190-tisíc, ženy približne 111-tisíc. Pre porovnanie, v roku 2017 NCZI evidovalo takmer 324-tisíc darcov, no počas pandémie v roku 2020 ich počet klesol na 258-tisíc.

„Medziročne narástol tiež záujem prvodarcov. Zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 22 129, o rok neskôr sme zaznamenali 22 955 mužov a žien, ktorí sa rozhodli darovať krv iným po prvýkrát, za čo im patrí úcta a rešpekt,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Najviac prvodarcov pochádzalo zo Žilinského kraja, ktorý zároveň dominoval aj v počte pravidelných darcov. V roku 2023 ich bolo o 3 683 viac než rok predtým.

Jeden darca môže zachrániť až tri ľudské životy

Krv zatiaľ nie je možné nahradiť žiadnou umelou alternatívou – jej jediným zdrojom je človek. Každé dve sekundy niekto na svete potrebuje transfúziu. Letné mesiace sú pritom z pohľadu dostupnosti krvných zásob najnáročnejšie. Príčinou sú najmä dovolenky, nižšia dostupnosť študentov, ktorí tvoria významnú časť darcovskej základne, a zároveň aj zvýšený výskyt úrazov a dopravných nehôd. Aj preto Národná transfúzna služba SR pravidelne pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv.

Jeden darca môže zachrániť až tri ľudské životy. Po odbere sa krv rozdelí na tri hlavné zložky – červené krvinky, plazmu a krvné doštičky – ktoré možno použiť na liečbu rôznych typov pacientov. Červené krvinky pomáhajú pri anémiách, plazma sa využíva pri silnom krvácaní a doplnení faktorov zrážania, doštičky sú nevyhnutné najmä pre pacientov s leukémiou a inými onkologickými diagnózami.

Darovať krv môžu osoby vo veku od 18 do 60 rokov, pričom pravidelní darcovia môžu pokračovať až do 65. roku života. Minimálna hmotnosť darcu musí byť 50 kilogramov. Darcovia by mali byť minimálne dva týždne po doužívaní antibiotík, bez horúčky či hnačky, aspoň týždeň po bežnom zubnom ošetrení (napr. vrtanie alebo extrakcia zuba) a 48 hodín po preventívnom očkovaní. Ženy nesmú byť aktuálne v menštruácii, tehotné, dojčiace a musia byť minimálne rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva. Po uštipnutí kliešťom je darovanie možné najskôr po jednom mesiaci, a to len v prípade, že sa nevyskytli žiadne príznaky ako začervenanie, zvýšená teplota či bolesť.

Kto nemôže darovať krv?

Darca by nemal dlhodobo užívať lieky – výnimkou je napríklad hormonálna antikoncepcia, no antihistaminiká už darovanie vylučujú. Krv nemôžu darovať osoby, ktoré za posledných šesť mesiacov podstúpili operáciu, endoskopické vyšetrenie, akupunktúru, tetovanie, pírsing alebo transfúziu krvi či plazmy.

Vylúčené sú aj osoby s poruchami zrážania krvi, s prekonanou syfilis alebo hepatitídou typu B a C. V prípade hepatitídy typu A je darovanie možné po určitom časovom odstupe. Rovnako nemôžu darovať krv nosiči vírusu HIV ani osoby, ktoré mali sexuálny kontakt s infikovanými osobami.

Z darovania sú vylúčené aj osoby s rizikovým správaním, ako je užívanie drog alebo promiskuita. Muži môžu darovať krv najskôr po troch mesiacoch od predchádzajúceho odberu, ženy po štyroch mesiacoch.