Plán obnovy v zdravotníctve je podľa SaS vážne ohrozený a s Rázsochami by do koša nehádzali aj Martin

Plán obnovy v zdravotníctve je vážne ohrozený. Na tlačovej besede to povedal tieňový minister zdravotníctva za stranu Sloboda a Solidarita Tomáš Szalay.

„Teraz je to teoreticky stihnuteľné, ale s veľmi odretými ušami,“ povedal. Všetky termíny sa teraz musia podľa neho plniť načas, inak sa termín hrubej stavby do polovice roka 2026 nedá stihnúť.

Peniaze na výstavbu Rázsoch

V reakcii na vyjadrenie ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, podľa ktorého peniaze z plánu obnovy určené na výstavbu nemocnice Rázsochy sa nestihnú minúť a projekt sa bude financovať zo štátneho rozpočtu, poukázal na to, že postavenie nemocnice Rázsochy bolo súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Peniaze pôvodne určené na výstavbu Rázsoch je potrebné podľa Szalaya presunúť na projekty vo vyššom štádiu rozpracovanosti, ktoré by umožnili stihnúť termíny v polovici roka 2026.

„Nemyslíme si, že je správne riešenie spolu s Rázsochami zahodiť do koša aj Martin,“ povedal Szalay k výstavbe univerzitnej nemocnice v Martine.

Nemocnica v Martine

To, že sa v Martine postaví hrubá stavba novej nemocnice, považuje za reálne. Podľa neho by bolo vhodné doplniť uznesenie vlády tak, že sa nemocnica v Martine bude stavať len do podoby hrubej stavby bez toho, aby bolo potrebné úplne zrušiť uznesenie.

„Potom by Martin opäť musel súťažiť s ostatnými projektami v oblasti pripravenosti. Sú tam isté obavy, že iní úspešnejší lobisti sa budú na úkor Martina snažiť získať peniaze,“ povedal. Verí, ze výstavba nemocnice v Martine sa z plánu obnovy podporí.

Členka Rady pre záchranu zdravotníctva Martina Antošová nesúhlasí s tým, aby sa zrušilo pôvodné uznesenie vlády, podľa nej by sa malo dané uznesenie len upraviť.

„Trváme na tom, že máme našliapnuté na dostavanie nemocnice do toho polroka 2026 do nejakého maximálneho štádia realizovanosti,“ povedala.

Proces verejného obstarávania má podľa nej aj iné možnosti ako verejná súťaž, napríklad rokovacie konanie so zverejnením alebo bez zverejnenia. „Ak sa uznesenie zruší, budeme musieť súťažiť s inými projektmi, kde môžu nastať ďalšie krízové scenáre,“ uzavrela.