Parlament schválil reformu posudkovej činnosti, Tomáš hovorí o významnom míľniku v starostlivosti o odkázaných ľudí (video)

aktualizované, 28. novembra, 13:41

Posudky sa zjednotia do jedného integrovaného, parlament schválil reformu posudkovej činnosti. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o integrovanej činnosti, ktorú predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Parlament prerokoval novelu v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom reformy je zjednotiť posudky pre príspevky a sociálne služby do jedného. Zákon začne platiť od septembra 2025. Výdavky verejnej správy na reformu posudkovej činnosti v roku 2025 predstavujú celkovú sumu viac ako 7 miliónov eur.

Integrovaný posudok

Reforma prináša zmenu, že pre potreby kompenzačných príspevkov alebo sociálnych služieb už bude vydávaný len jeden posudok, a to jedným úradom, konkrétne Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pôjde o integrovaný posudok, ktorý sa bude skladať zo zdravotnej a sociálnej časti.

Zdravotný aspekt posúdi posudkový lekár a sociálny aspekt posúdi sociálny pracovník. Pokiaľ medzi lekárom a sociálnym pracovníkom nedôjde k zhode na integrovanom posudku, rozhodne konzílium. Pri posudzovaní sa dôraz bude klásť aj na sociálnu situáciu, teda na potreby a prostredie, v ktorom posudková osoba žije.

Zmení sa aj lehota posudzovania

Zákon o integrovanej posudkovej činnosti tak zabezpečí, že ľudia budú posudzovaní komplexne, a budú vedieť na aké všetky príspevky a sociálne služby majú nárok. V súčasnosti podľa rezortu práce niektorí obyvatelia ani nevedia, na aké všetky kompenzačné príspevky majú nárok, a nie sú im priznané.

Zmení sa aj lehota posudzovania, po novom budú mať úrady práce na posudok 60 dní. V prípade, že pôjde o ťažší prípad, a nestihnú lehotu, namiesto súčasnej primeranej lehoty sa nahrádza v zákone lehotou ďalších 60 dní. Osoba sa bude môcť odvolať už voči samotnému posudku, ak bude treba, aj voči nepriznaniu kompenzačného príspevku.

Úrady práce príjmu nových zamestnancov

Tým, že celá agenda posudku sa bude po novom vzťahovať na úrad práce, minister práce oznámil, že sa posilnia stavy zamestnancov. Úrady práce tak príjmu 100 nových posudkových lekárov a 50 nových sociálnych pracovníkov.

Erik Tomáš zároveň zdôraznil, že sa bude kompenzovať ťažké zdravotné postihnutie s tým, že nie je určujúca samotná diagnóza, ale ako sa diagnóza alebo súbor diagnóz prejaví a obmedzí funkčnosť organizmu či už mentálne alebo fyzicky.

Splnenie významného míľniku z plánu obnovy

„Podarilo sa splniť významný míľnik z plánu obnovy, ide aj o významný míľnik starostlivosti o odkázaných ľudí. 129 poslancov dnes hlasovalo za reformu posudkovej činnosti, je to ďalší zákon z dielne rezortu práce, ktorý prešiel veľkou ústavnou väčšinou,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Dodal, že to, že zákony z rezortu práce získavajú takúto širokú väčšinu, dokazuje, že sú kvalitne pripravované. Tomáš na tlačovej konferencii poukázal aj na to, že bývalá vláda po zaradení tejto reformy do plánu obnovy na nej nepracovala dva roky.

Úrady práce majú deväť mesiacov na prípravu

„Po novom sa nebudú posudzovať samotné diagnózy ale vplyvy týchto diagnóz na obmedzenie funkčnosti organizmu, či už fyzické alebo psychické,“ vysvetlil minister práce.

Na základe nového zákona o integrovanej činnosti, bude posudková činnosť spadať len pod úrad práce, preto potrebujú úrady posilniť počet svojich pracovníkov. Tým, že reforma začne platiť od septembra 2025, úrady práce majú deväť mesiacov na to, aby sa na poriadne pripravili. Reforma posudkovej činnosti sa už pilotuje na troch úradoch práce, a to v Pezinku, Senici a v Trenčíne, aby sa podľa ministra mohli vychytať chyby.