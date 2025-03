Trenie očí pri alergii: Zdanlivo neškodný reflex môže spôsobiť vážne problémy, varujú odborníci

Jar je obdobie, kedy príroda kvitne, dni sa predlžujú a teploty stúpajú. No pre alergikov začína niečo úplne iné – sezóna svrbivých očí, upchatých nosov a neustáleho kýchania. Ak patríte medzi tých, ktorí sa pri každom jarnom poryve vetra cítia, akoby im niekto nasypal do očí piesok, zbystrite pozornosť. Trenie očí pri alergii, ktoré mnohí z nás robia úplne automaticky, totiž môže viesť k zdravotným komplikáciám a k poškodeniu zraku.

Jednoduché šúchanie, veľké následky

Trenie očí pri alergii sa zdá byť neškodnou činnosťou. Avšak podľa očnej lekárky MUDr. Aleny Bobákovej je práve trenie očí tá najhoršia možná reakcia pri alergii. „Mechanickým dráždením si do očí ešte viac zatlačíte alergény a podráždite sliznicu, čo môže dokonca viesť k mikrotrhlinám na rohovke,“ varuje lekárka. A to nie je všetko – mikrotrhliny môžu byť vstupnou bránou pre infekcie. Očné tkanivá sú totiž mimoriadne citlivé a každá nešetrná manipulácia ich môže poškodiť. Alergény ako peľ prach či zvieracia srsť môžu spôsobiť zápal očných spojiviek, čo sa prejavuje svrbením, začervenaním a slzením. Práve to je hlavný dôvod, prečo ľudia siahajú po trení očí. No je to ako liať olej do ohňa.

Ako si pomôcť bez rizika

Optometristka z Očnej Optiky MANIA, Ing. Dominika Štáliková, odporúča vyskúšať radšej chladivé obklady alebo umelé slzy. Tie pomáhajú zmierniť opuchy, podráždenie a navyše mechanicky vyplavia alergény z oka. „Odporúčam nosiť aj slnečné okuliare. Tie totiž neslúžia len ako ochrana proti UV žiareniu, ale aj ako bariéra, ktorá zníži cirkuláciu vzduchu okolo očí a pôsobenie alergénov na povrch oka. Preto je dôležitá veľkosť očnice, resp. slnečnej okuliarovej šošovky a aj hrúbka stranice, aby pokryla čo najväčšiu plochu okolia očí,“ dodáva odborníčka.

Aj doma si viete s miernymi príznakmi alergickej konjunktivitídy (zápal očných spojiviek) pomôcť. Výplach očí studenou vodou, kvapky s ektoínom či antihistaminiká v ľahších a stredných prípadoch dokážu výrazne uľaviť. „Pri ťažkých formách sa užívajú mierne steroidy, niekedy v kombinácii s antibiotikami na zvládnutie sekundárnej infekcie,” hovorí Bobáková. Ak príznaky alergie pretrvávajú, alebo sú mimoriadne silné, navštívte alergológa. Ako zdôrazňuje očná lekárka, konzultácia je potrebná najmä pri silnom svrbení, začervenaní a opuchu, ako aj pri nedostatočnej úľave po použití lokálnej liečby.

Kontaktné šošovky? Len s rozvahou

A čo ak ste alergik a nosíte kontaktné šošovky? Aj tu platí – pozor! Šošovky môžu alergény na svojom povrchu zachytávať a tým ešte zhoršiť stav očí. „Odporúčam prejsť na jednorazové kontaktné šošovky, ktoré si každý deň nasadzujete čisté. Nezachytávajú toľko alergénov,“ vysvetľuje MUDr. Bobáková. V niektorých prípadoch však šošovky paradoxne aj pomáhajú – pôsobia ako bariéra. No ak máte pochybnosti, navštívte očného lekára alebo optometristu a nechajte si poradiť, čo je pre vaše oči najlepšie.

Je to alergia alebo nádcha?

Odborníci upozorňujú, že bežní ľudia si často zamieňajú príznaky alergie s nádchou. Ako teda zistiť, čo vás trápi? „Alergická reakcia sa prejavuje hlavne svrbením očí, vodnatým výtokom z nosa a častým kýchaním. Na rozdiel od bežnej nádchy sa nezlepšuje po pár dňoch, ale trvá celé týždne,“ vysvetľuje MUDr. Bobáková.

Nejde len o oči, ale aj o psychiku

Alergia nie je len o kýchaní a slzení. Psychologička Katarína Slováková upozorňuje, že dlhodobé alergické ťažkosti môžu viesť k zníženej kvalite života, spánku a dokonca aj k depresii. „Alergici často trpia nedostatkom spánku, pretože svrbenie očí a upchatý nos ich v noci budia. Dôsledkom je chronická únava, ktorá vedie k nižšej koncentrácii a zníženej produktivite v práci či v škole,“ vysvetľuje. Ak niekto neustále kýcha, má červené a opuchnuté oči, môže sa cítiť nekomfortne v spoločnosti iných ľudí. Niektorí alergici sa preto začnú izolovať, čo môže viesť k pocitom osamelosti a dokonca k depresii. Aj preto by sme nemali prejavy alergie podceňovať – ani tie očné.

Päť zásad, ako ochrániť svoje oči v sezónnych alergiách

Optometristka D. Štáliková odporúča:

Minimalizovať kontakt s alergénmi – noste slnečné okuliare, sledujte peľové správy, obmedzte pobyt vonku. Často si umývať ruky a tvár – alergény sa totiž často zachytávajú na pokožke a vlasoch. Používať umelé slzy – vyplavia alergény a zvlhčia oči. Obmedziť nosenie šošoviek – v kritickom období nosiť radšej okuliare. Siahnuť po liekoch, ak je to nutné – lokálne kvapky či antihistaminiká v tabletkovej forme.

Nedráždite, chráňte

Trenie očí pri alergii je prirodzený reflex, ktorý si mnohí neuvedomujú. Tento reflex môže spôsobiť viac škody než úžitku. Odborníci jednoznačne varujú – nešúchať si oči. Venujte svojmu zraku pozornosť, ktorú si zaslúži. Oči máme len jedny – a vďaka správnej starostlivosti dokážu zvládnuť aj tú najintenzívnejšiu peľovú sezónu.