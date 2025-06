Od júla sa môže pri vašom lôžku objaviť duchovný bez vášho súhlasu, Bittó Cigániková hovorí o zásahu do súkromia

Duchovní budú mať neobmedzený prístup do nemocníc, podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) to môže byť nebezpečné. Poslankyňa vysvetlila, že parlament podľa nej nehoráznym spôsobom prijal pozmeňovací návrh na školskom výbore, ktorý hovorí o tom, že nemocnice a liečebne budú od 1. júla tohto roku povinné pustiť duchovných do ústavných zariadení.

Zákon prešiel potichu a bez diskusie

Nie je tam pritom napísané nič viac a je to pod hrozbou pokuty. „Nevšimol si to nikto z kolegov. Nie je to výčitka. Nevšimli si to, pretože keď niečo schválite na výbore a nie je to prečítané ani v pléne, tak vám ako poslancovi príde jedna veľká spoločná správa, ktorá v tomto prípade mala okolo desať strán, kde máte kopu čísiel a paragrafov a medzi tým tam boli schované tieto dve vetičky, ktoré som si ja náhodou našla. Našla som si to v tejto spoločnej správe o 16:53 vo štvrtok. O 17:00 sa o tom hlasovalo. Ešte som vystúpila v treťom čítaní, lebo to bola moja jediná možnosť upozorniť na to kolegov. Po 17:00 to bolo komplet schválené v druhom aj v treťom čítaní,“ vysvetlila Cigániková.

Poslankyňa priblížila, v čom vidí zásadné problémy. Prvým je podľa nej spôsob prijatia tohto návrhu, keď verejnosť ani opozícia nemalo možnosť si ho vopred pozrieť. Podľa Cigánikovej tak išlo o ďalší chyták.

„Naposledy to bola zmena názvu plodu na nedonosené dieťa v radiačnom zákone podobným spôsobom. Sú to extrémy, takto sa to robí, keď si toho nemá verejnosť všimnúť,“ zdôraznila poslankyňa. Ako pokračovala, strana SaS nemá problém s tým, aby kňazi do nemocníc chodili, hoci aj rôznych vierovyznaní.

Nie proti duchovnej pomoci, ale proti jej vnucovaniu

Je to podľa strany potrebné. Problém však vidia v tom, že to nie je na vyžiadanie samotného pacienta a vtedy, keď má pacient sám záujem o duchovnú službu. „Ale prosím vás, v žiadnom prípade nie tak, že to teraz nanútime všetkým. Pretože v tejto formulácii nie je ani slovo o pacientovi,“ upozornila poslankyňa s tým, že je to formulované tak, že nemocnica je povinná duchovného pustiť. Cigániková upozornila, že tak môže dôjsť k obmedzueniu práva na súkromie pacienta.

Tento schválený návrh podľa Cigánikovej otvára priestor aj na zneužitie či nátlak. Ako vysvetlila, zákon nedefinuje, na aké oddelenia a akí duchovní majú prístup. Nepíše sa tam teda, či musia mať pracovnoprávny vzťah a byť v registrovanej cirkvi. Nie je definované ani to, v akej cirkvi.

„Nepíše sa tam nič. Z toho návrhu, ktorý prešiel, vyplýva, že všetci, ktorí si o sebe myslia, že sú duchovní, môžu chodiť do zdravotníckych zariadení. Teraz si predstavte situáciu, že sa rozhodnú ísť na oddelenie, kde sa vykonáva umelé prerušenie tehotenstva. Dohovárať ženám. Ja chápem aj tú druhu stranu, že sú presvedčení, že zachraňujú životy,“ podotkla poslankyňa, ktorá však neverí, že túto zákonnú možnosť duchovní nevyužijú a nebudú chodiť dohovárať ženám.

„Ja sa pýtam, či naozaj žijeme v štáte, že žena musí tomuto v krehkom okamihu čeliť. Prečo vytvárame takéto právne vákuum, aby to vôbec bolo možné? Stačí jeden duchovný, ktorý sa rozhodne, že pôjde takto zachraňovať životy,“ dodala poslankyňa.

Detské oddelenia ako obzvlášť citlivá téma

Ešte citlivejšou témou sú v tomto zmysle detské oddelenia. „Nie každý rodič je stotožnený s tým, aby na detské oddelenia chodil kňaz bez jeho súhlasu či dozoru. Je to preto, lebo existujú štúdie, a je ich dosť, že cirkev kryje ľudí s pedofilným správaním,“ upozornila Cigániková. Ako upozornila, sama si nemyslí, že sú všetci kňazi takí, no sú štúdie, ktoré nehovoria o priaznivých číslach, ak ide o túto tému.

„Ľudia, ktorí majú takéto úmysly tam nájdu svoj úkryt,“ uviedla Cigániková s tým, že tu sa štát nemôže spoliehať na povahu jednotlivca, keďže aj medzi kňazmi sú ľudia s neštandardným správaním, ktorí môžu tento návrh zákona zneužiť. V tejto súvislosti upozornila okrem právnej neistoty a nejasnosti návrhu aj na to, že prístup majú do zariadení duchovní vtedy, „ak to nenarúša výkon zdravotnej starostlivosti“. „To čo znamená?“ pýta sa poslankyňa.