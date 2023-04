Obnova vozového parku záchranných zdravotných služieb z plánu obnovy nebude. Hľadať musíme finančné rezervy, uviedol Palkovič

Ministerstvo zdravotníctva SR bude hľadať zdroje na nákup špecializovaných vozidiel pre záchranné zdravotné služby. Na brífingu po rokovaní so zástupcami záchranných zdravotných služieb to uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič. Ide o vozidlá, ktoré by sa využili pri hromadných nešťastiach, či požiaroch.

Klasické vozidlá

„Potreba špecializovaných vozidiel tu je, budeme hľadať finančné rezervy, ale nebude to môcť byť z plánu obnovy,“ povedal. Mohlo by ísť o osem až desať špecializovaných vozidiel.

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva zopakoval, že klasické vozidlá záchrannej zdravotnej služby sa z plánu obnovy kupovať nebudú.

„Vysvetlili sme si, že nastala zmena v zámere, ale všetci cítime potrebu nachádzať riešenia pre špecializované vozidlá,“ povedal Palkovič. V rámci paušálnej platby záchranné zdravotné služby podľa neho vozidlá pravidelne obmieňajú.

Denný nájazd kilometrov

„Čo sa týka obnovy vozového parku, aj štátna záchranka ho obnovuje z vlastných zdrojov, platíme si lízing. Samozrejme, potrebujeme obnovu vozového parku, pretože nájazd kilometrov, ktorý denne záchranky robia, je obrovský,“ povedala riaditeľka štátnej záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dagmar Tomčanyová. Štátna zdravotná služba tak pripravuje obnovu vozového parku z vlastných prostriedkov.

„Už dnes máme nasmerované financie na pravidelnú obnovu vozového parku,“ uviedla. Životnosť záchranky sa podľa nej určuje podľa toho, v ktorej lokalite sídli a aký je nájazd kilometrov.

Tieto procesy sa podľa nej pravidelne kontrolujú a prehodnocujú. Životnosť jedného záchranného vozidla je do 5 rokov, vozový park však treba podľa Tomčanyovej obmieňať priebežne.