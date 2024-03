Obmedzovaním služieb vyľudňujeme regióny. Zástupcovia samospráv opakovane vyjadrujú nesúhlas s optimalizáciou siete nemocníc

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opakovane vyjadruje nesúhlas s optimalizáciou siete nemocníc. Tento krok ministerstva vnútra, spolu so znižovaním ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dorast podľa nich vyľudňuje regióny a posilňuje len niektoré lokality.

Zástupcovia samospráv sú zároveň toho názoru, že ak sa to bude diať pri každej verejnej službe, zníži sa kvalita služieb v regióne a občania sa podľa ZMOS budú oprávnene cítiť diskriminovaní.

Vyľudňovanie regiónov

„Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré združuje 95 percent miest, obcí i mestských častí mesta Bratislava a Košice, dlhodobo poukazuje na optimalizáciu verejných zdravotných služieb v území. Tým, že zastupuje mestá a obce v každom kúte Slovenska, pozná a vie, čo sa deje v území. Sme svedkami toho, že koncentrujeme služby do vybraných lokalít, v iných lokalitách obmedzuje služby, čím vyľudňujeme regióny,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. Doplnil, že toto sa deje i v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

Božik zdôraznil, že hoci samosprávy nie sú kompetenčne zodpovedné za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je v ich záujme, aby bola v území dostupná verejné služba, pretože pokiaľ budú obyvateľstvu chýbať základné verejné služby, akou je aj zdravotná starostlivosť, pre samosprávu to bude aj existenčným problémom.

„V súčasnosti sa to deje v znižovaní počtu ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dorast, kde v priebehu tohto roka zaniknú pohotovosti pre deti a dorast v 15 mestách. Rodičia s deťmi budú musieť dlhšie cestovať za zdravotnou starostlivosťou. Likvidujeme dostupnosť zdravotníckej starostlivosti a znižujeme kvalitu života v regiónoch. Ohrozené sú sociálne slabšie skupiny a dochádzanie za zdravotnou starostlivosťou im nepomôže,“ vymenúva dôsledky predseda ZMOS.

Potrebná revízia vyhlášky

Božik uviedol, že ZMOS chápe postoj ministerstva i pediatrov, no požaduje revíziu vyhlášky, ktorá predmetné pohotovosti pre deti a dorast ruší, a to aspoň tam, kde je možné zaistiť to personálne.

„Vyvinulo vlastné úsilie v území v rámci ktorého rokujú primátori dotknutých miest s pediatrami, ktorí slúžia, aby deklarovali, že majú záujem pôsobiť v týchto bodoch združenia,“ dodal Božik s tým, že výsledky rokovaní by mali byť aj predmetom ďalšieho rokovania pediatrov s predstaviteľmi rezortu zdravotníctva.

Predseda ZMOS tiež podotkol, že zástupcovia samospráv podporujú akúkoľvek iniciatívu, ktorá podporí zdravotnú starostlivosť a pôsobenie lekárov v mestách a obciach.

„Podporovalo vznik nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v regiónoch v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a podporuje aj program Slovenskej sporiteľne na financovanie vlastnej ambulancie z Programu pre začínajúcich podnikateľov. Každá iniciatíva je určitou formou podpory pre územia, ale v konečnom dôsledku závisí od nastavenia systému,“ uzavrel Božik.