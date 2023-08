Samosprávy žiadajú viac peňazí v zdravotníctve, platba za poistencov štátu by mala stúpnuť na 6,6 percenta

Samosprávne kraje podporujú rezort zdravotníctva v rokovaniach s ministerstvom financií o zvýšení platieb za poistencov štátu na rok 2024. Na brífingu po rokovaní s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom to uviedol predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozef Viskupič.

Platba za poistencov štátu

„Adresovali sme požiadavku, aby ambícia ministerstva zdravotníctva nezostala len pri povinnom a nateraz zákonom zagarantovanom financovaní zdravotníctva v objeme 4,5 percenta pri platbách za poistencov štátu,“ povedal.

Upozornil na to, že v porovnaní s Českou republikou by mala platba za poistencov štátu stúpnuť na 6,6 percenta. „Mnohé opatrenia zo zoznamu ministerstva by sa mohli v zdravotníctve realizovať,“ povedal.

Zoznam opatrení

Minister zdravotníctva Michal Palkovič uviedol, že zákonom definované zdroje pre zdravotníctvo vychádzajú z platby za poistencov štátu na úrovni 4,5 percenta z priemernej mzdy.

„V týchto intenciách budeme definovať jednotlivé požiadavky na časti zdravotníckeho sektora,“ povedal. Financií však bude podľa ministra potrebných viac.

„Tak, aby sa zabezpečil aj rozvoj, s prihliadnutím na bezpečnosť pacienta,“ tvrdí. K diskusiám o rozpočte na rok 2024 chce pripraviť zoznam opatrení, ktoré sú nutné pri optimalizácii siete nemocníc či reforme primárnej sféry a špecializovanej ambulantnej sféry. „Tieto veci potrebujeme napočítať tak, aby sme došli k záverečnej sume,“ dodal minister.