Obezitou trpí až sedem z desiatich Slovákov. Lekár radí, ako úspešne schudnúť

Šesť až sedem z desiatich Slovákov trpí nadváhou alebo obezitou, čo je 1,8 milióna obyvateľov. Najťažší stupeň z nich má okolo jedného percenta, teda zhruba 33-tisíc dospelých osôb. Obezita je epidémiou 21. storočia. Vo svete sa počet obéznych dospelých blíži k 900 miliónom a u detí k 300 miliónom.

Diéta – najdôležitejšie liečebné opatrenie

„Obezita je spojená so stovkami ďalších chronických ochorení. V súčasnosti poznáme až 236,“ uviedol pre agentúru SITA lekár internista, profesor Jozef Novotný z Fakultnej nemocnice Agel Skalica. Najdôležitejším liečebným opatrením je diéta, ktorá má byť vždy založená na navodení negatívnej energetickej bilancie – zvýšení pohybovej aktivity a znížení príjmu energie.

„Hlavnou zásadou je celoživotná úprava stravovania, krátkodobé diétne opatrenia nemajú trvalý účinok. Hlavné diétne zásady sú pravidelnosť v jedle, rovnomerné rozdelenie energie a sacharidov počas celého dňa, aby nedochádzalo k hladovaniu a veľkým výkyvom glykémie, zníženie obsahu tukov s dostatkom vlákniny, vitamínov a minerálov,“ uviedol doktor Novotný.

Zvýšenie fyzickej aktivity

Energetický príjem by mal byť okolo 6 000 kilojaulov, čo je asi 1 500 kalórií. Diétny režim by malo vždy doplňovať zvýšenie fyzickej aktivity.

„Má priaznivý vplyv nielen v znížení telesnej hmotnosti, ale aj v zlepšení celkového zdravotného stavu pacienta. Aj obézni, ale fyzicky aktívni ľudia („fit-fat“) môžu mať lepšiu zdravotnú prognózu, ako štíhli necvičiaci,“ zdôraznil lekár.

Pohybová aktivita by mala trvať 45 minút a mala by byť najmenej trikrát do týždňa. Pri nedostatočnom účinku diéty sa pridáva farmakoterapia, teda lieky, niektoré však majú významné nežiaduce účinky.

Dôležitý je aj typ diéty

„Chirurgické metódy liečby nastupujú až v prípade závažnej obezity so zdravotnými komplikáciami, ktorá dostatočne nereaguje na predchádzajúcu liečbu,“ dodal doktor Novotný.

Pre jednorázové schudnutie sú použiteľné diéty, spravidla založené na vylúčení niektorých zložiek stravy – napríklad delená strava, Dukanova diéta, Atkinsova diéta, populárne keto diety s obmedzením príjmu sacharidov, alebo nízkoenergetické instantné diéty. Odborník odporúča upraviť stravu a jesť viac ovocia a zeleniny, vlákniny a znížiť príjem cholesterolu, sodíka, nasýtených tukov, cukru a alkoholu.

Vhodné je konzumovať široké spektrum potravín, ktoré zabezpečí príjem všetkých potrebných živín. Obezita je výsledkom kombinácie rôznych druhov rizikových faktorov.

Neovplyvniteľné faktory

Medzi faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, patrí pohlavie, vek, dedičnosť, tehotenstvo a vývoj dieťaťa, črevná mikroflóra, pôrodná váha, ale aj príjem domácnosti a vzdelanie. Platí, že ľudia s vyšším vzdelaním sa viac zaujímajú o svoje zdravie, stravovanie a životný štýl.

Sociálne slabšie rodiny nemajú dostatok peňazí na nákup zdravých potravín a majú v strave oveľa menšie množstvo ovocia, zeleniny a viac nevhodných tukov a sacharidov. Vrodené ochorenia spôsobujúce obezitu sú veľmi zriedkavé. K obezite vedú aj hormonálne odchýlky a endokrinné ochorenia a stavy so zmenenou hormonálnou rovnováhou, ako je tehotenstvo.

Chuť do jedla a spotrebovaná potrava

Priberanie na váhe je nežiaducim účinkom aj niektorých liekov. Primárna obezita, ktorá nie je spôsobená iným ochorením, však predstavuje až 95 až 98 percent prípadov. Naše gény majú vplyv na to, akým spôsobom telo ukladá tuk a na jeho premenu na energiu.

Gény môžu tiež ovplyvniť chuť do jedla a množstvo spotrebovanej potravy. Pravdepodobnosť vzniku obezity je 40-percentná v prípade, že jeden z rodičov má obezitu a až 80-percentná v prípade, že ju majú obidvaja, poukazuje Jozef Novotný.

Sedavý životný štýl a nedostatok spánku

Medzi ovplyvniteľné rizikové faktory vzniku obezity patria sedavý životný štýl, nedostatok spánku, konzumácia alkoholu, fajčenie a stres. Platí pravidlo, že čím sme starší, tým viac vážime. Výnimkou sú len ľudia starší ako 75 rokov. Najvyšší podiel (66 percent) ľudí s nadváhou či obezitou je vo vekovej kategórii 65 – 74 rokov.

Najmenej ľudí s nadváhou je v Taliansku, najviac v Chorvátsku, Slovensko je nad priemerom EÚ. V každom členskom štáte EÚ má nadváhu viac mužov ako žien. Na Slovensku trpí nadváhou okolo 78 percent mužov a 51 percent žien.

Viaceré typy obezity

„Obezita môže byť androidného typu, takzvaný mužský alebo centrálny typ, s rozložením tuku v oblasti trupu a brucha, ktorý sa považuje za zdravotne rizikovejší. Druhý typ je gynoidný, takzvaný ženský typ, s hromadením tuku v oblasti bokov, ktorý je menej škodlivý,“ hovorí profesor Novotný.

Obezita sa podieľa na smrti viac ako milióna ľudí ročne a Slovensko patrí v rámci Európy medzi krajiny s najvyššou mierou obezity. Prevencii je však venované asi jedno percento z celkových financií, ktoré idú do zdravotníctva na Slovensku, čo je extrémne málo, poukázal lekár.