Nová vojenská nemocnica v Prešove má byť gigantom. Fico zdôraznil, že bude slúžiť predovšetkým civilnému obyvateľstvu (foto)

Nová vojenská nemocnica v Prešove má byť po svojom dokončení v roku 2027 najmodernejšou nemocnicou a počtom lôžok bude patriť ku gigantom.

Po rokovaní s vedením Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP) v Prešove, v areáli ktorej sa koncom júla začalo s prípravnou fázou výstavby novej nemocnice za zhruba 550 miliónov eur, to uviedol premiér SR Robert Fico.

Slúžiť bude civilnému obyvateľstvu

Ako predseda vlády skonštatoval na tlačovom brífingu, hoci ide o vojenskú nemocnicu, bude slúžiť predovšetkým civilnému obyvateľstvu.

„Aby sme vyvrátili akékoľvek pochybnosti, chcem pripomenúť, že vojenskú nemocnicu máme v Ružomberku, ale na 98 až 99 percent sa venuje civilným pacientov. Čiže toto je nemocnica pre verejnosť. Je to vojenská nemocnica len preto, lebo bude stavaná zo zdrojov Ministerstva obrany SR a v čase krízy vojny by pochopiteľne slúžila aj potrebám slovenskej armády,“ uviedol premiér Fico.

Najmodernejšia nemocnica

Ako ďalej dodal, v Prešove vyrastie moderná osemposchodová budova s tromi podzemnými podlažiami. Celá nemocnica je pritom podľa neho prispôsobená potrebám regiónu.

„Bude to najmodernejšia nemocnica, akú si vieme predstaviť a svojím rozsahom lôžok bude patriť ku gigantom. Porovnajme to s novou nemocnicou Bory, ktorá je v Bratislave, ktorá má možno 400 lôžok. Čiže bavíme sa o nemocnici, ktorá bude kapacitne až o dve tretiny väčšia,“ uviedol Fico, ktorý ocenil bezproblémový prechod fakultnej nemocnice z rezortu zdravotníctva na ministerstvo obrany.

Výstavba potrvá tri roky

Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka bude mať nová nemocnica rozmery 140 x 140 metrov a jej výstavba potrvá tri roky. Rezort obrany podľa neho komunikuje aj s mestom Prešov o tom, akým spôsobom zasadí nový areál do budúcich plánov rozvoja krajského mesta.

„Diskutujeme intenzívne o tom, ako vieme pokračovať v otázke železnice a prípadnej zastávky, novej cesty na Sekčov, toto sú všetko veci, kde chceme, aby aj táto nemocnica tvorila nové jadro starostlivosti a poskytovania služieb občanom, a tým pádom aj rozšírenie a kvalitatívne povýšenie celého mesta. Verím, že sa nám podarí všetky termíny dodržať, ideme naozaj rýchlo,“ skonštatoval Kaliňák.

Aktuálny priebeh prác

V rámci aktuálnych prác, ktoré prebiehajú pod vedením riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Mariána Križka, boli zatiaľ odstránené nevyhnutné dreviny a začalo sa s rozoberaním budov starej kotolne, bývalého geriatrického pavilónu a ďalších menších stavieb. Prekladajú sa inžinierske siete a po ukončení búracích prác sa zhruba o mesiac začne so samotnou výstavbou novej nemocnice.

„To znamená zemné práce, vyhĺbenie základové jamy, paženie pilotáže, následne budovanie základovej dosky a vybudovanie troch podzemných podlaží. Toto chceme urobiť do prvej polovice budúceho roku,“ uviedol k časovému harmonogramu Križko. Následne by v priebehu šiestich až siedmich mesiacov malo vďaka použitiu prefabrikátov stáť kompletných osem podlaží. Ďalší rok by mal podľa Križka slúžiť na technologické vybavenie novej nemocnice.

Využitie starého areálu

„Nemocnica v Prešove je už teraz veľká. Má cez 1200 lôžok a jej akútna časť prejde do nového monobloku, ktorý z nemocnice urobí v podstate najmodernejšiu a treba povedať, že koncovú a komplexnú nemocnicu,“ uviedol koordinátor výstavby prešovskej vojenskej nemocnice s tým, že pribudnú aj odbornosti, ktoré v súčasnosti chýbajú.

„Starý areál bude využitý na vedu, výskum a pedagogiku v rozsahu, ktorý si myslím, že tento región si zaslúži,“ dodal Križko, podľa ktorého sa chcú zamerať aj na výučbu vojenskej medicíny.

Rekonštrukcia pôvodných priestorov nemocnice

Ako doplnila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, rekonštruovať z Plánu obnovy a odolnosti sa budú aj pôvodné priestory nemocnice.

„Prebiehajú tu modernizácie jednak psychiatrických oddelení ústavnej zdravotnej starostlivosti, dokončujú sa tu psychiatrické stacionáre a takisto sa bude zlepšovať podpora radiológie, dokonca za pomoci umelej inteligencie. Nemocnica dostala peniaze aj na oddlženie zo sociálnej poisťovne v roku 2023, aj v tomto roku, takmer 12 miliónov eur,“ uviedla Dolinková s tým, že nová nemocnica môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v celkovom počte 1300 až 1500 lôžok.

„Treba povedať, že táto nemocnica bude napriek tomu, že je to vojenská nemocnica, primárne slúžiť pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre civilné obyvateľstvo,“ potvrdila slová premiéra ministerka zdravotníctva.

Všetci sú vo veľkom očakávaní

Podľa riaditeľa FNsP v Prešove Juraja Smatanu je výstavba novej nemocnice pre všetkých zamestnancov víziou v ich ďalšom odbornom raste.

„Za zamestnancov a pacientov poviem, že všetci sú vo veľkom očakávaní, všetci sa naozaj tešia, aj napriek tomu, že nejakých pár rokov budú v určitom diskomforte, ale na záver toho všetkého bude nová nemocnica, ktorá naozaj bude najväčšou a najmodernejšou nielen v regióne, ale aj na Slovensku,“ uviedol Smatana.