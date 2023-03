Nemocnice reagujú na Hegerove stanovisko o presune 22 miliónov eur pozitívne, zmluvy chcú podpísať čím skôr

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) pozitívne reaguje na stanovisko dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera o presune 22 miliónov eur z plánu obnovy, pôvodne vyčlenených pre záchrannú zdravotnú službu, do nemocničného sektora. Po štvrtkovom rokovaní Rady ANS v Dražkovciach pri Martine to vyhlásil prezident ANS Marián Petko.

Ako ďalej doplnil, členovia ANS pevne veria, že po avizovanom preverovaní bude odobrený aj zoznam podporených investičných projektov v nemocniciach tak, ako bol vyhodnotený ministerstvom zdravotníctva.

„Bolo by dobré, keby sa čo najskôr podpísali zmluvy. Treba mať na zreteli, že verejné obstarávanie trvá aj deväť mesiacov a nemocnice musia mať vysúťažených dodávateľov v prvom kvartáli 2024,“ poznamenal Petko.

Jedno či dvojmesačné zdržanie podpisu zmlúv by podľa jeho slov mohlo ohroziť financovanie investičných projektov z plánu obnovy. Zároveň avizoval, že viaceré nemocnice združené v ANS pripravujú projekty aj do ďalšej vyhlásenej výzvy na podporu malých investičných projektov do 5 miliónov eur.