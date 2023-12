Návrh novej siete záchraniek ohrozuje pacientov, tvrdí asociácia a žiada okamžité stiahnutie opatrenia

Proti návrhu novej siete záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sa postavil aj Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Tá žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o okamžité stiahnutie opatrenia. Ak by sa podľa asociácie premietla do praxe, predstavovalo by to výrazne zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a priame ohrozenie slovenských pacientov.

„Uvedomujeme si, že sa ide o materiál, ktorý bol vypracovaný v gescii predstaviteľov predchádzajúcej vlády. Rovnako sme so vedomí, že v kontexte samotného procesu tvorby siete za finálne dodanie vstupov pre jej tvorbu je plne zodpovedné Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Aj preto žiadame nové vedenie rezortu zdravotníctva, aby zvážilo všetky fakty a zabránilo potenciálnemu ohrozeniu slovenských pacientov,“ vyzývajú poskytovatelia prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Nerovnomerné rozmiestnenie ambulancií

Tí okrem iného poukazujú na nerovnomerné rozmiestnenie ambulancií ZZS, ktoré podľa nich zásadne znižuje ich dostupnosť v niektorých regiónoch. Na krajskej úrovni je napríklad v Žilinskom kraji o deväť posádok menej oproti súčasnému stavu. V iných regiónoch sú zase stanice alokované mimo okresných miest a teda mimo koncentrácie obyvateľstva.

„Niektoré stanice sú umiestnené v koncových obciach, kde končí cestná infraštruktúra, čo sa javí ako vysoko rizikové a zároveň znižuje ich efektívny rádius zásahu,“ argumentujú.

Sieť fixných staníc ZZS zase podľa asociácie obmedzuje možnosti optimálneho rozmiestnenie staníc. Pevné stanice totiž zafixujú až tretinu siete. Zároveň nie je zrejmé, na akom základe bola vytvorená pevná sieť 67 bodov.

Nedostatok lekárskeho personálu

Návrh taktiež podľa poskytovateľov ignoruje alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu. Navrhovaná sieť dokonca navyšuje dodatočné lekárske posádky. Trend je pritom stavať systém na kvalitných a vzdelaných záchranároch.

Návrh taktiež údajne neobsahuje systémové riešenia. „Segment záchrannej zdravotnej služby je čoraz viac zahltený výkonmi, ktoré do neho nepatria. Trend v okolitých krajinách je spájať emergentné a neemergentné zložky v systéme. V návrhu chýba koncepčné riešenie, ktoré by rozšírilo systém ZZS o posádky dopravnej zdravotnej služby, komunitné sestry alebo iné výjazdové tímy nakoľko Operačné stredisko ZZS SR čoraz častejšie rieši stavy, ktoré nesúvisia s ohrozením života,“ uzatvára asociácia.

Proti zmenám v sieti záchrannej zdravotnej služby sa už postavili napríklad poslanci Národnej rady SR za KDH ale aj Asociácia nemocníc Slovenska. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v parlamentnej hodine otázok na členov vlády uviedla, že navrhovaná sieť staníc ZZS sa s vysokou pravdepodobnosťou ešte bude meniť. „Identifikovali sme v analýze viaceré nezrovnalosti, ktoré aktívne riešime,“ priznala.