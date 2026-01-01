Na urgentných príjmoch košickej nemocnice L. Pasteura ošetrili na prelome rokov takmer sto ľudí

Medzi úrazmi prevažovali zlomeniny rúk.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
Nemocnica Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiaciach. Foto: SITA/Katarína Lörincová.
Košice Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Košice

Na prelome rokov 2025 a 2026, konkrétne v čase od 20:00 v stredu 31. decembra do 8:00 vo štvrtok 1. januára ošetrili urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice spolu takmer 100 pacientov, z nich 12 bolo intoxikovaných alkoholom. Ako ďalej informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, z úrazov dominovali zlomeniny rúk.

„V jednom prípade ostal pacient hospitalizovaný v dôsledku nesprávnej manipulácie s pyrotechnikou. Utrpel poranenie hornej končatiny, ktorú bolo potrebné operovať,“ doplnila hovorkyňa. Dodala však, že nešlo o vážny úraz.

