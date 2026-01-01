Záchranári počas silvestrovskej noci ošetrili stovky pacientov, prevažovali ľahšie úrazy spôsobené pyrotechnikou

Zdravotníci v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Silvestra 31. decembra ošetrili 471 ľudí. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská, celkovo hospitalizovali 66 pacientov.
„Pre intoxikáciu alkoholom sme ošetrili 32 pacientov, 20 pacientov bolo ošetrených pre bolesti brucha a piati pacienti mali rôzne tržné poranenia na horných a dolných končatinách,“ uviedla hovorkyňa.
Najvážnejšie zásahy v Prešovskom kraji
Zdravotníci Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove ošetrili počas silvestrovskej noci na pohotovostných ambulanciách takmer stovku pacientov. Najvážnejšie zásahy zaznamenala úrazová ambulancia ústavnej pohotovostnej služby, kde zdravotníci riešili najmä poranenia súvisiace s oslavami príchodu nového roka.
Ako informovalo komunikačné oddelenie prešovskej fakultnej nemocnice, na úrazovej ambulancii ošetrili celkovo 20 pacientov, z toho polovicu po polnoci. Prevažovali ľahšie úrazy spôsobené pyrotechnikou a poranenia vzniknuté v podnapitom stave. Jeden pacient bol hospitalizovaný so zlomeninou krčka stehennej kosti.
Ambulancie záchrannej zdravotnej služby zasahovali počas Štedrého dňa 1 563-krát, najviac výjazdov bolo na východe Slovenska
„V skorých ranných hodinách musel službukonajúci personál riešiť aj incident s agresívnou pacientkou, ktorý zvládol profesionálne a bez ohrozenia ostatných pacientov či zdravotníkov,“ informovala nemocnica.
Interná pohotovosť
Pokojnejší priebeh mala služba na oddelení otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, kde bolo ošetrených 16 pacientov, najmä s bolesťami a zápalmi uší. Po polnoci zdravotníci zaznamenali jeden prípad krvácania z nosa. Na internej pohotovostnej ambulancii vyhľadalo pomoc počas silvestrovskej služby 57 pacientov, pričom väčšina z nich prišla ešte pred polnocou, keď zaznamenali 49 zásahov.
Zdravotnícka poradenská linka 116117 začne fungovať od budúceho roka. Aká bude úloha operátora?
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove mala počas vianočných sviatkov aj osláv príchodu nového roka 2026 zabezpečený plynulý chod všetkých oddelení. Okrem zdravotnej starostlivosti zabezpečila nemocnica aj sviatočné stravovanie prispôsobené zdravotnému stavu a diétnym režimom hospitalizovaných pacientov.
Posledný obed v roku 2025 bol v znamení rybacej polievky alebo bujónu a pacienti si pochutnali aj na hovädzej roštenke s tarhoňou a mrkvovým šalátom, či na morčacom prírodnom rezni, zemiakovej kaši a broskyňovom kompóte. „Novoročné menu je v podobe vývaru, vyprážaného viedenského rezňa, hovädzej roštenke, zemiakovej kaši alebo dusenej zelenine, ryže a múčnika,“ dodala nemocnica.