Nemocniční lekári nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti, ANS nesúhlasí so zmenami na detskej pohotovosti

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nesúhlasí so zmenou organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb (APS), ktorú avizuje ministerstvo zdravotníctva.

Dĺžka, počet a lokalizácia

Rezort chce skrátiť dĺžku trvania pohotovostných služieb, ich počet a lokalizáciu s poukázaním na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach.

ANS upozorňuje na to, že urgentné príjmy sú určené výlučne pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti. Asociácia to uviedla v tlačovej správe.

Ministerstvo zdravotníctva chce skrátiť čas prevádzkovania APS tak pre pediatrov, ako aj pre všeobecných lekárov. V súčasnosti je prevádzka APS do 22:00, návrh rezortu hovorí o skrátení do 20:00.

Konsolidácia siete ambulancií

Druhé opatrenie chce ministerstvo dosiahnuť úpravou zákona, ktorý sa zameriava na konsolidáciu siete ambulancií pre deti a dorast.

Primárni pediatri by sa koncentrovali do funkčných celkov, ktoré majú šancu fungovať systematickejšie. To znamená, že by zanikli niektoré ambulantné pohotovostné služby pre deti a dorast.

ANS tvrdí, že lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, pretože skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach.

Prenesenie na nemocničných lekárov

„Ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, ktorá predmetný návrh predkladá s podporou ministerstva, by mala vedieť, že nesystémové riešenia a presun zodpovednosti na oddelenia môže spôsobiť ich reálny kolaps. Tak ako na ťažko zvládnuteľnú situáciu ona sama upozorňovala v zime pri epidémii chrípky,“ uviedla ANS.

Podľa ANS klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie. To môže vyvolať otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov.

„Cesta pacienta sa schováva za vágne frázy, bez reálnych odpovedí. O to viac nás mrzí, že ministerstvo zdravotníctva si nenašlo čas na vypočutie názorov ANS, ktorých sa toto opatrenie priamo dotkne. Rovnako ako nediskutovalo so zástupcami samospráv a regiónov. ANS preto opakovane upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov,“ uzavreli.