Zhoršuje sa vám zrak? Tento nenápadný problém má viac následkov, než tušíte

Rozmazané videnie, zhoršené vnímanie farieb, problémy s čítaním či šoférovaním. Sivý zákal je jednou z najčastejších príčin zhoršeného zraku po päťdesiatke.

Napriek tomu o ňom stále kolujú mylné predstavy, napríklad že ide len o „neškodné zahmlenie“, ktoré vyriešia nové okuliare, čo vedie k zbytočnému odkladaniu liečby.

Čo je sivý zákal a prečo vzniká?

Sivý zákal (odborne katarakta) je ochorenie, pri ktorom dochádza k zakaleniu očnej šošovky. Tá má za úlohu zaostrovať svetelné lúče na sietnicu, no pri zákale sa šošovka stáva menej priehľadnou. Obraz, ktorý sa dostáva do mozgu, je potom rozmazaný, matný, s nízkym kontrastom. Mnohí pacienti si všímajú aj zníženú citlivosť na farby či zvýšenú citlivosť na svetlo.

Najčastejšou príčinou je prirodzené starnutie oka. Po 65. roku života sa vyskytuje u každého piateho človeka, no v pokročilom veku je ešte častejší. Ochorenie však môže vzniknúť aj skôr – v dôsledku úrazu, cukrovky, dlhodobého užívania niektorých liekov (napr. kortikosteroidov), fajčenia alebo genetickej predispozície.

„Pri diabete prebiehajú metabolické zmeny spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi. V šošovke sa zvyšuje obsah vody a poškodzujú sa jej proteíny, čo vedie k postupnému zakaľovaniu,“ vysvetľuje MUDr. Eva Trizuljaková, primárka očného centra VISTAMET.

MUDr. Trizuljaková z Považskej Bystrice

Pozor na tieto príznaky

Sivý zákal sa neobjaví zo dňa na deň – ide o postupný proces. Najčastejšie príznaky zahŕňajú: rozmazané alebo zahmlené videnie, citlivosť na svetlo, slabšie vnímanie farieb, potrebu častejšej výmeny dioptrií, problémy so šoférovaním – najmä v noci, dvojité videnie na jednom oku.

Pokiaľ sú vám tieto príznaky známe, je čas vyhľadať odborníka. Čakať sa v tomto prípade naozaj nevypláca, pretože čas hrá v prípade sivého zákalu dôležitú rolu.

Ako upozorňuje MUDr. Trizuljaková: „Najväčším rizikom pri neliečenom sivom zákale je strata nezávislosti a samostatnosti. Pri pokročilom štádiu hrozia pády, dopravné nehody a celkové zhoršenie kvality života.“

Ako sa sivý zákal diagnostikuje?

Diagnóza je relatívne jednoduchá. Očný lekár dokáže zákal identifikovať pomocou štrbinovej lampy alebo špeciálneho mikroskopu už v skorom štádiu. Pravidelné preventívne prehliadky sú preto kľúčové.

„Po 40. roku života by ste svojho oftalmológa mali navštíviť aspoň raz za dva roky,“ odporúča očná lekárka.

Možnosti liečby

V úvode ochorenia môže pomôcť úprava osvetlenia, silnejšie okuliare alebo používanie lupy. Niektorým pacientom sa dočasne uľaví aj zmenou návykov – napríklad vyhýbaním sa šoférovaniu v noci. Tieto riešenia však neriešia samotný zákal, len kompenzujú jeho dôsledky.

Katarakta sa totiž nedá vyliečiť okuliarmi, liekmi ani očnými kvapkami. „V súčasnej medicíne je jedinou účinnou liečbou operácia, pri ktorej sa zakalená šošovka nahradí umelou,“ pokračuje MUDr. Trizuljaková z Považskej Bystrice.

Katarakta je progresívne ochorenie, čiže zákal sa bude časom iba zhoršovať. Čím je pokročilejší, tým je operácia náročnejšia a zvyšuje sa riziko možných pooperačných komplikácií. Preto ju zbytočne neodkladajte.

Mastičky ani kvapky vám nepomôžu

Mnohí ľudia si pri zhoršení videnia myslia, že si potrebujú len „zmeniť dioptrie“ alebo zájsť do lekárne po očné kvapky. Pri sivom zákale to však nefunguje. Problém totiž nie je v tom, že by oko nedokázalo zaostriť, ale v tom, že zakalená šošovka jednoducho neprepustí svetlo tak, ako má.

Obraz, ktorý sa dostáva do oka, je rozmazaný a neostrý, bez ohľadu na to, aké okuliare máte. Rovnako nepomáhajú ani rôzne „prírodné“ alebo alternatívne prípravky, ktoré sa občas propagujú ako riešenie na zákal. Žiadna masť, doplnok stravy ani kvapky nedokážu vyčistiť alebo obnoviť priehľadnosť zakalenej šošovky. Jediným trvalým riešením je jej výmena za umelú vnútroočnú šošovku.

Foto: ilustračné, Getty Images

Operácia nie je strašiak

Operácia sivého zákalu patrí medzi najčastejšie a najbezpečnejšie chirurgické zákroky na svete. Trvá približne 15 až 20 minút, vykonáva sa ambulantne a pacient odchádza domov ešte v ten istý deň.

„Dnešná medicína, kvalitní erudovaní mikrochirurgovia a moderné technológie robia z operácie katarakty veľmi bezpečný zákrok s minimálnymi komplikáciami,“ hovorí lekárka.

Zákrok sa robí v lokálnej anestézii – očnými kvapkami. „Chirurg urobí malý rez, ultrazvukom rozdrví zakalenú šošovku, odsaje ju a na jej miesto implantuje umelú vnútroočnú šošovku. Rez sa uzavrie bez potreby stehov a pacient môže ísť s prelepeným okom domov,“ opisuje MUDr. Trizuljaková a pripomína, že pacienti si môžu vybrať aj typ šošovky podľa svojich potrieb.

Seniorom sa po liečbe vracia kvalita života

„Veľa ľudí sa po návrate zraku opäť vráti k svojim koníčkom. Niektorí seniori sa zamestnajú, majú entuziazmus a elán. Spomínam si na staršiu pani, ktorá sa nám po operácii priznala s tým, že jej domácnosť vôbec nebola taká čistá, ako si myslela. So sivým zákalom totiž nevidela chumáče prachu a ďalšie nečistoty,“ dodáva lekárka.

Sivý zákal nebolí, a práve preto ho mnohí berú na ľahkú váhu. Videnie sa zhoršuje pomaly, človek si postupne zvyká, prispôsobuje sa… až kým nezistí, že sa už necíti istý pri šoférovaní, že nevidí výraz tváre svojich blízkych alebo že prestal čítať, lebo je to jednoducho príliš namáhavé.

Prvým krokom je priznať si problém a prijať, že jediným riešením je v tomto prípade už len operácia. Starostlivosť o zrak nie je zbytočný luxus. Je to spôsob, ako si udržať samostatnosť, istotu a kvalitu života, na ktorú má právo každý z nás.