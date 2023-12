Ministerstvo zdravotníctva hľadá nového riaditeľa pre nemocnicu v Nových Zámkoch

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky.

Uchádzači musia okrem splnenia štandardných kvalifikačných predpokladov predložiť projekt stratégie rozvoja nemocnice zameraný predovšetkým na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia a zefektívnenie chodu. Do výberového konania sa môžu hlásiť do 22. decembra. Úspešný uchádzač môže rátať so základnou zložkou mzdy 4500 eur mesačne.

Riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky Karola Hajnoviča odvolal ešte 11. augusta vtedajší minister zdravotníctva Michal Palkovič. Riadením nemocnice poveril Zuzanu Lukáčovú s tým, že na miesto bude vypísané výberové konanie. Adepti na miesto riaditeľa nemocnice musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbornú prax najmenej päť rokov, dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť. Za odbornú spôsobilosť je považovaná prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch. Ich projekt stratégie rozvoja nemocnice má mať najmenej 10 strán.