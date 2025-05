Minister Šaško to myslí s nastavením novej liekovej politiky vážne, v súčasnom systéme niečo evidentne nefunguje

Minister zdravotníctva Kamil Šaško neplánuje rezignovať pri nastavovaní novej liekovej politiky. A to ani potom, čo najnovšia vyhláška ministerstva zdravotníctva týkajúca sa liekovej politiky, prešla ostatný týždeň nekonečnou kritikou nielen zo strany politickej opozície, ale hlavne zo strany odbornej verejnosti. Minister sa nakoniec vyhlášku, ktorá mala platiť od začiatku júna tohto roka, nepodpísal.

„Neefektivita v liekovej politike je kľúčovou oblasťou. Všetkých ľudí, pacientov ubezpečujem, že žiadna dostupnosť liekov neskončí. Nikto nezastavuje vstup nových liekov. Ak však vidím, že dávame na lieky obrovskú sumu porovnateľnú s krajinami EÚ a na druhej strane sme na chvoste v podávaní inovatívnych liekov, tak niečo tu nesedí. Za okrúhlym stolom sa stretnú odborníci, lekári, stavovské organizácie a nájdeme riešenie, aby čo najviac pacientov dostalo čo najviac inovatívnych liekov,“ povedal v diskusnej politickej relácii STVR O päť minút 12 minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay je otvorený diskusii o novej liekovej politike. Tá podľa neho mala prebehnúť ešte predtým, ako ministerstvo zdravotníctva predložilo konkrétnu vyhlášku do skráteného pripomienkového konania. Upozornil však na to, že sa nemáme tváriť, že sa nová lieková politika nedotkne pacientov.

„Pacientov sa to dotkne, pretože dostanú o 500 miliónov eur na lieky menej ako je to v súčasnosti. Máme rezervy v liekovej politike, ale pred daním vyhlášky do skráteného pripomienkového konania, mala prebehnúť odborná diskusia,“ konštatoval v Szalay.