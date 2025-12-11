Liečba achondroplázie pre deti na Slovensku sa začala. Prvých pacientov prijal Národný ústav detských chorôb

Liečbu dostalo prvých desať detí zo Slovenska.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Urgentný príjem NÚDCH
Foto: SITA zdravotníctvo
Slovensko Iné Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v stredu oficiálne začal s podávaním špecializovanej liečby pre detských pacientov s achondropláziou, čo je vrodená porucha ovplyvňujúca vývoj kostí. Liečbu dostalo prvých desať detí zo Slovenska.

„Som rád, že sa nám podarilo spustiť liečbu pre prvých pacientov. Je to výsledok spoločného úsilia a veľká radosť pre nás, rodičov aj deti,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Ako dodal, liečba sa bude centralizovane podávať práve na ich pracovisku, ktoré je určené pre pacientov z celého Slovenska.

Vyšší intelekt u detí

Ocenil, že liečbu budú zabezpečovať odborníci s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti. Vedúca lekárka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Ľudmila Košťálová doplnila, že veľký podiel na zavedení liečby má samotné vedenie ústavu, ale aj ministerstvo zdravotníctva a rodičia pacientov.

„Ide o veľmi inteligentné deti, často s vyšším intelektom než ich rovesníci. V dospelosti však dosahujú výšku len okolo 120 centimetrov, čo im komplikuje bežné situácie – napríklad nástup do hromadnej dopravy, nákup v obchode či hľadanie primeraného sociálneho prostredia,“ uviedla.

Látka pôsobiaca na bunkovej úrovni

Liečba sa podáva formou každodenných podkožných injekcií a môže pokračovať až do uzatvorenia rastových štrbín. Ide o dlhodobý proces, keďže niektoré deti ukončia rast už v 14 rokoch, iné až v 17. Účinná látka pôsobí na bunkovej úrovni, pričom napomáha správnemu rastu kostí do dĺžky.

Každé dieťa je počas liečby pravidelne sledované endokrinológom. Prvé výsledky by sa mohli prejaviť približne po roku. Lekári v NÚDCH označili spustenie liečby za významný medzník. Zdôraznili, že cesta k tomuto výsledku bola náročná, no vďaka vytrvalosti a spolupráci viacerých strán sa im podarilo dosiahnuť pokrok, ktorý môže zmeniť životné podmienky detí s achondropláziou.

Firmy a inštitúcie: NÚDCH Národný ústav detských chorôb
Okruhy tém: Achondroplázia Deti rast kostí špecializovaná liečba Zdravotníctvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk