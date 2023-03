Lengvarský povolil zmenu pohlavia obyčajným zápisom do občianskeho preukazu, tvrdí Taraba

Bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vraj deň pred odchodom zo svojej funkcie podpísal, aby sa na Slovensku mohlo meniť pohlavie obyčajným zápisom do občianskeho preukazu. Tvrdí to nezaradený poslanec Národnej rady a predseda strany Život NS Tomáš Taraba.

Ako uviedol poslanec na sociálnej sieti, stačí zapísať, aby muž povedal, že je žena a bude môcť chodiť na dievčenské toalety. „Kto ho tam nepustí, diskriminuje ho a môže byť žalovaný. Takto definovanú liberálnu úchylku nemá v Európe v podstate nikto,“ napísal Taraba.

Poslanec je presvedčený, že Lengvarský vyhlásil progresívno-liberálnu vojnu rodine.

„Som presvedčený, že jedinou a hlavnou úlohou tohoto neschopného ministra zdravotníctva bolo urobiť tento útok na rodinu. Všetci to vo vláde vedeli a ignorovali to. A ako typický posero, ktorý je akože generál, to Lengvarský spravil posledný deň vo funkcii,“ zdôraznil Taraba, ktorý vyzýva dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby okamžite toto nariadenie zrušil.