Lekárski odborári odmietajú zrušenie rezidentského programu pre pediatrov, strácame tým čas ktorý nemáme

Lekárske odborové združenie (LOZ) odmieta zrušenie rezidentského programu pre pediatrov, ktorý zrušilo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) z dôvodu aktuálne prebiehajúcej validácie rozpočtu a optimalizácie využitia finančných zdrojov. Informoval o tom predseda LOZ Peter Visolajský.

Strácame čas, ktorý nemáme

Lekárske odborové združenie preto v utorok otvorilo túto tému na odvetvovej tripartite. Ministerstvo zdravotníctva SR odôvodňovalo zrušenie rezidenčného programu pre pediatrov finančnými dôvodmi a chýbajúcimi sankciami pre pediatrov v rezidentskom programe. Toto vysvetlenie považuje LOZ za absolútne nekompetentné.

„Problém nedostatku pediatrov je na Slovensku viac ako urgentný. Priemerný vek pediatrov v obvodných ambulanciách je 59 rokov a napríklad v nitrianskom okrese je 61 percent pediatrov v obvodnej ambulancii v dôchodkovom veku. Vďaka nečinnosti a neodborným rozhodnutiam odborného útvaru MZ SR strácame čas, ktorý Slovensko nemá. Pediatrické ambulancie sú prestarnuté a nemocnice sú následne zaťažované pacientami, ktorých by inak zvládali a lepšie vyliečili lekári pediatri v ambulanciách,“ uviedol Visolajský.

Ministerstvo pochybilo

Lekárske odborové združenie má podľa neho medzi svojimi členmi veľa lekárov v rezidentskom programe a dlhodobo rieši problémy tohto dôležitého programu. Odborári pri výpovediach lekárov a následne v dohode s vládou presadili, aby sa rezidentský program používal na to, na čo je určený, teda na kvalitné vzdelávanie a prísun nových lekárov do ambulantného sektora.

MZ SR však v znení zákona urobilo chybu, ktorá môže zrušiť rezidentom v pediatrickom programe sankcie. „Zdôrazňujeme, že MZ SR malo právo zmeniť legislatívnu techniku, či formu, alebo vyriešiť to v inom zákone podľa vlastného uváženia, ale nie zrušiť tento program,“ uviedol Visolajský.

Program sa obnoví

LOZ vyzýva ministra zdravotníctva SR, aby voči úradníkom, ktorí namiesto prípravy riešenia jednoducho zrušili veľmi potrebný program vyvodil personálnu zodpovednosť. Zároveň upozorňujú ministra zdravotníctva SR, že úradníci Odboru ďalšieho vzdelávania mali podľa memoranda predložiť do pripomienkového konania novelu nariadenia vlády, podľa ktorej by aj lekárky na materskej dovolenke mohli vykonať časť špecializačnej prípravy napr. prednášky či časť praxe. Urýchlilo by to bez straty na kvalite prípravu chýbajúcich lekárov špecialistov.

„Oceňujeme, utorňajší prísľub ministra zdravotníctva, že do októbra 2023 program obnoví, avšak vyzývame ho, aby sa program obnovil čo najskôr a zabezpečil, aby byrokratické prekážky vo vzdelávaní boli odstránené,“ dodal Visolajský.