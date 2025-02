Láska a chuť na sladké. Čo majú spoločné? Podľa odborníkov ide o tieto látky

Chuť na sladké je viac než jednorazová gastronomická voľba – je to emocionálny zážitok, ktorý mnohým z nás poskytuje útočisko uprostred hektických dní. Malý kúsok čokolády alebo lahodný dezert majú moc spustiť nekontrolovanú radosť, pocity tepla a útulnosti v jednom. Za touto sladkou ilúziou sa však skrýva zložitý a vlastne celkom zákerný mechanizmus, ktorý nás núti tento výber opakovať. Mlsný totiž v skutočnosti nie je jazyk, ale mozog. Je to šéfkuchár, ktorý mieša ingrediencie tak, aby nás odmenil. Používa na to hormóny, ktorými reguluje nielen naše chute, ale aj emócie – to preto láska chutí tak „sladko“! S čímkoľvek, čo zjeme, si spájame náladu a podľa toho, či je príjemná alebo nie, aj návyk. Hormonálny systém tak vytvára uzavretý obvod potreby a odmeny, ktorý nás nutká k častému vlčiemu hladu a nekontrolovaného zobkaniu. Zvyknúť si takto zahnať stres, úzkosť, melanchóliu či oslavovať pozitívne vzrušenie, je malina. Ani nevieme ako a sme v začarovanom kruhu emocionálneho jedenia – dočasne nám zlepší náladu, no s dlhodobými a priamymi následkami na zdravie.

Začarovaný okruh

Okrem priberania na hmotnosti môže tento opakovaný cyklus na biologickej úrovni „rozhodiť“ presne nakalibrovanú rovnováhu hormónov dôležitých pre primerané spracovanie skonzumovnaných živín a metabolické zdravie celkovo. „Sacharidy sa delia na jednoduché a zložené. Jednoduché sacharidy sa v tele rozkladajú rýchlejšie než zložené. Keď zjeme niečo sladké alebo bohaté na jednoduché sacharidy, hladina glukózy v krvi prudko stúpa a na to telo reaguje uvoľnením inzulínu, hormónu zodpovedného za spracovanie cukru. Tento proces má nevyhnutný dôsledok: rýchly pokles hladiny cukru, ktorý so sebou prináša únavu a slabosť, čo nás opäť vháňa do zajatia sladkostí, aby sme si rýchlo doplnili energiu,“ vysvetľuje Gabriela Glombová, biochemička pre slovenskú spoločnosť Skeeneffect, ktorá vyvíja a vyrába inovatívne krémy a výživové doplnky.

Ak s tým máte vlastnú skúsenosť, viete, že zlozvyk sa nedá poraziť jednoduchým rozhodnutím. Už totiž nejde len o emocionálne jedenie, ale o zložitejší proces, pri ktorom sa oplatí rozumieť hlbším príčinám. „Kľúčovú rolu v tom, ako tento rozbehnutý valec zastaviť, hrá pravidelný pohyb a úprava stravy so zaradením zdravých tukov, bielkovín a komplexných sacharidov s nižším glykemickým indexom, ktoré zabezpečia rovnomernejší energetický príjem v priebehu dňa,“ hovorí odborníčka. Tieto zmeny by ste mali do života zavádzať pomaly a postupne, aby ste svoj metabolizmus na nový režim ohľaduplne prekódovali.

Príroda nám podáva pomocnú ruku

Ľahko sa to povie, ťažšie urobí? To je oprávnený argument. Dostať „oklamané hormóny“ späť na trať môže vyžadovať nadľudské úsilie, ale je tu spôsob, ako to docieliť. „Súčasné klinické štúdie sa venujú skúmaniu rôznych prírodných látok, ktoré podporujú metabolickú rovnováhu. Ponúkajú tak vedecky overené riešenie na problém, ako obmedziť chuť na sladké a stabilizovať hladinu cukru v krvi prirodzene bez nežiaducich účinkov,“ konštatuje biochemička, ktorá sa výskumu a vývoju prípravkov s ich obsahom venuje.

Ak chcete podporiť metabolizmus a zbaviť sa „mlsnej“ pomocou výživových doplnkov, máte možnosť staviť na patentované zložky, čo v preklade znamená, že dokázateľne fungujú. Dnes už aj na Slovensku vyvíjame výživové doplnky

založené na poznatkoch vedy. Všímajte si preto zloženie produktov a dôverujte presvedčeniu, s ktorým výrobcovia patentovaných zložiek podstupujú test s cieľom získať v klinických štúdiách tie najlepšie výsledky. „Výsledky z 8-týždňovej klinickej štúdie na 100 dobrovoľníkoch napríklad ukázali, že kombinácia prírodných extraktov z alojzie citrónovej a ibišteka sudánskeho ovplyvňujúca hormón GLP-1 podobne ako toľko skloňovaný a zneužívaný liek pre diabetikov, ktorý reguluje pocit sýtosti, zvýšila jeho vylučovanie o 18% po raňajkách a o 24% po obede. To viedlo k spontánnemu zníženiu chuti na jedlo a menšiemu príjmu kalórií,“ približuje Gabriela Glombová. Z výskumov tiež vyplynulo, že výťažok z artičoky zas prispieva k normálnej hladine lipidov v krvi, podporuje chudnutie, detoxikáciu a celkové trávenie.

Ďalšia látka pochádzajúca zo zahraničia, s ktorou má odborníčka dobré skúsenosti, sa skladá z esencií z listov moruše bielej a znižuje hladinu glykémie po jedle. Táto zložka tlmí tráviace enzýmy, ktoré štiepia sacharidy a zabraňuje ich vstrebávaniu sa do organizmu. Vo výskume vysvitlo, že znižuje nárast glukózy a inzulínu po jedle o viac ako 40 %. „U ľudí, ktorí mávajú problémy s prejedaním, je vysoko účinná aj zmes citrónových flavonoidov. Ukázalo sa, že reguluje zápal, zvyšuje antioxidačnú kapacitu a GLP-1. To znamená lepšiu prirodzenú obranyschopnosť, nižší zápal a prirodzený pocit sýtosti,“ dodáva odborníčka. Výhodou je, že kombinácia týchto aktívnych látok spoločne v jednom prípravku pôsobí

synergicky – to znamená, že si navzájom posilňujú účinky a v praxi vám pomôžu schudnúť, obmedziť pocit hladu a nutnosti maškrtiť, zároveň znížiť podiel tuku v tele, najmä vnútrobrušného, takisto podporia zdravú hladinu cukru i

inzulínu v krvi a rovnako i krvného tlaku a cholesterolu. Na to, že ste sa potrebovali len zbaviť chuti na sladké, to znie super, nie?