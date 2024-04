Ľanový olej, jeho 6 benefitov a ako ho zdravo konzumovať

Ľanový olej sa v súčasnosti ukazuje ako významný zdroj živín, ktorý sa môže pochváliť pôsobivým spektrom prínosov. Tento olej, získavaný z mletých a lisovaných ľanových semien, nie je len kulinárskou lahôdkou, ale aj prínosom pre celkové zdravie. Od posilnenia zdravia srdca po zlepšenie stavu pokožky, jeho výhody sú rôzne. Ako ho však zdravo konzumovať?

Pokladnica Omega-3 mastných kyselín

Olej zo semien ľanu je oceňovaný pre svoj bohatý obsah kyseliny alfa-linolénovej (ALA), typu omega-3 mastnej kyseliny, ktorá je nevyhnutná pre zdravie srdca. Konzumácia len jednej polievkovej lyžice oleja zo semien ľanu môže splniť a dokonca prekročiť odporúčané denné potreby ALA pre dospelých. Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité pri znižovaní zápalu, podpore zdravia mozgu a zabezpečujú, že kardiovaskulárny systém funguje optimálne.

Potenciálny spojenec proti rastu rakovinových buniek

Výskum na zvieratách z roku 2015 naznačuje schopnosť ľanového oleja inhibovať rast rakovinových buniek. To znamená, že tento druh oleja môže zabrániť šíreniu rakoviny a rastu nádorov v pľúcach a hrubom čreve. Aj keď je potrebný ďalší výskum pre odhalenie jeho skutočných účinkov na zdravie ľudí, tieto zistenia sú sľubné.

Pre zdravie nášho srdca

Olej zo semien ľanu by mohol významne prispieť k zdraviu srdca tým, že potenciálne znižuje krvný tlak a zlepšuje pružnosť artérií. Štúdie porovnávajúce ľanový olej s inými olejmi ukázali, že môže efektívne znižovať krvný tlak a zvyšovať hladinu omega-3 mastných kyselín v krvi, čo vedie k zdravšiemu srdcu.

Prínosy pre tráviaci systém

Pre tých, ktorí zápasia so zápchou alebo hnačkou, by ľanový olej mohol ponúknuť úľavu. Aspoň to tvrdia výskumy na zvieratách, ktoré odhaľujú jeho účinky ako laxatívum aj antidiarhoikum. Predbežný výskum naznačuje, že olej zo semien ľanu by mohol zlepšiť frekvenciu črevných pohybov a konzistenciu stolice, čo ho robí osvedčeným pomocníkom pre zdravé trávenie.

Zlepšenie zdravia pleti

Ľanový olej by mohol tiež zohrať úlohu pri zlepšovaní zdravia pokožky. Štúdie s doplnkom stravy, ktoré obsahovali tento druh oleja, zistili, že pokožka je po jeho užívaní hladšia, pružnejšia a lepšie hydratovaná.

Zníženie zápalu

Omega-3 mastné kyseliny v oleji zo semien ľanu môžu pomôcť znižovať zápal u určitých jedincov, najmä tých s obezitou. Aj keď výsledky sa líšia, niektoré štúdie zistili, že môže znižovať hladiny C-reaktívneho proteínu, markera pre zápal, čo naznačuje jeho potenciál použitia ako protizápalového prostriedku.

Ako používať ľanový olej

Zaradenie tohto oleja do vašej stravy je jednoduché a všestranné. Napríklad ho použite ako dressing na šaláty, zamiešajte ho do smoothies, alebo ho pridajte do omáčok pre omega-3 posilu. Nezabudnite, že olej zo semien ľanu nie je vhodný na vyprážanie a varenie, pretože nie je tepelne odolný. Môže sa však tiež aplikovať lokálne na pokožku alebo použiť ako maska na vlasy pre zlepšenie ich lesku a hydratácie.